Dai nuovi alberi beni e servizi per 23,5 milioni di euro l’anno

Ma le difficoltà hanno comunque spinto il Governo a inserire la misura nella proposta di revisione del Pnrr presentata alla Commissione europea ad agosto nella quale viene chiesta la modifica del target e un definanziamento di 110 milioni di euro, a causa dell’«impossibilità oggettiva di raggiungere pienamente» l’obiettivo finale.

Dalla mappatura effettuata dall’Atlante delle foreste emerge che, nel 2022, solo Torino e Venezia, hanno piantato a terra gli alberi previsti da alcuni dei progetti finanziati con il Pnrr (l’Atlante conteggia solo le piantumazioni a terra e non quelle in vivaio sia per omogeneità con i criteri utilizzati negli anni precedenti sia per tener conto del fatto che nel trasferimento a terra non tutte le piante attecchiscono).

Le altre nove città metropolitane che avevano ottenuto le risorse per il 2022 (Milano non aveva partecipato al bando e i progetti di Firenze e Bologna non erano stati finanziati) si sono invece arrestate alla fase di planting, ossia alla produzione in vivaio delle piante che sarebbero poi state trasferite a terra nel 2023.

Per queste città gli interventi realizzati nel 2022 sono stati quindi finanziati con i fondi del decreto Clima (Dl 111/2019) utilizzati comunque anche da Torino e Venezia.