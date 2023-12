Dai panettoni alle donazioni: ecco il Natale dei doni solidali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nella corsa ai regali per Natale c’è anche un’alta economia: quella dei doni solidali. Che variano dalla semplice donazione per una raccolta fondi all’acquisto di beni il cui ricavato serve a sostenere le attività di ricerca scientifica, il sostegno ai bambini e persone svantaggiate o gli animali.

Dalla parte dei bambini

In questa corsa in cui gli acquisti si sposano con la solidarietà una buona fetta è occupata da coloro che si adoperano per fornire aiuti ai bambini o alle persone che vivono in una condizione di disagio. A visitare tra siti e offerte che arrivano, ci si può imbattere nelle pagine di Save The Children che propone borracce, quaderni magliette a altri gadget. La lega del filo d’oro, che sostiene la causa dei bambini sordociechi propone, tra le varie cose, anche i bracciali con Swaroski. Iniziative anche dall’Unicef o dalla Onlus Sos villaggi dei bambini che si adopera per fornire sostegno ai piccoli più vulnerabili. In campo anche la fondazione Abio per i bambini in ospedale.

Loading...

Dai panettoni ai dolci solidali

Puntano su panettoni e pandori ma anche biscotti artigianali le attività a sostegno di CasAmica Onlus, l’organizzazione di volontariato per malati e familiari in difficoltà quando devono soggiornare lontano da casa, anche per lunghi periodi per ricevere le cure di cui hanno bisogno dalle strutture ospedaliere. Anche le iniziative per sostenere la Fondazione Dottor Sorriso, organizzazione attiva negli ospedali che con clown-terapeuti professionisti ha come missione sconfiggere la paura e la tristezza dei bambini ricoverati in ospedale e regalare loro un sorriso punta su panettoni, cioccolatini, borracce e mug natalizie. A Genova l’associazione Make-A-Wish Italia, la Onlus fondata nel 2004 per realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie punta su regali a tema alimentare: dai dolci alle box gustose ai vini.

Il sito dedicato

C’è poi anche un sito interamente dedicato ai regali in chiave solidale. Si chiama Regaliperbene.it e ogni strenna che si trovi nell’assortimento contribuisce a cause di importanza sociale. Si passa da Medici Senza Frontiere a Emergency, continuando con Fondazione Renato Piatti, Mani Tese e Fondazione Telethon.

Adotta un alveare

Anche adottare un alveare può trasformarsi in regalo alternativo con un’attenzione particolare per l’ambiente. È il caso di 3Bee che offre la possibilità di adottare un alveare in uno dei numerose centri convenzionati presenti in Italia.