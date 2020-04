Dai parchi ai centri estivi, come sarà la fase due per i bambini A spingere di più per la riapertura dei parchi ai bambini è la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, che pensa a spazi contingentati e volontari che controllino gli ingressi di Andrea Gagliardi

Tra le ipotesi che si vanno definendo in vista del 4 maggio, quando il

governo dovrà decidere come e di quanto allentare il “lockdown”, dovuto all’emergenza coronavirus, c’è la riapertura dei parchi ai bambini, tra i più provati dalla permanenza forzata a casa. A spingere di più in questa direzione è la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, che pensa a spazi contingentati e personale che controlli l’ingresso. Alla richiesta di molta cautela espressa dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro perché «si rischia di contagiare i nonni», la ministra non demorde. In attesa di un via libera del governo.

Nei parchi aree gioco individuali

L’idea di Bonetti è quella di mettere in campo un esercito di volontari che contingentino gli ingressi nei parchi, dove bisogna prevedere «aree gioco individuali perché il gioco collettivo dovrà essere rimandato - ribadisce la ministra - approfittandone per insegnare ai bambini e ai giovani, attraverso il gioco, le regole per riprendere una vita di comunità con novità come la distanza e l’igiene». D’altra parte l’idea della ministra era contenuta in una lettera inviata al comitato tecnico scientifico a firma, oltre che Bonetti, della sottosegretaria alla Salute con delega alla medicina per l'infanzia Sandra Zampa e del presidente della Società italiana di Pediatria Alberto Villani. Una lettera datata 31 marzo all'interno della quale si parla «dell’opportunità di consentire ai minorenni con un’età compresa tra gli 0 e i 18 anni di poter svolgere attività motorie e ludiche all’aria aperta ma sempre accompagnati da un familiare e nel rispetto del distanziamento sociale, con un rapporto adulto/minore di 1:1, a meno che non si tratti di fratelli o minori conviventi nella stessa abitazione».

Centri estivi a supporto delle famiglie

Altro problema. Con il ritorno al lavoro dei genitori nella fase 2 e le scuole che non riapriranno con chi staranno i più piccoli? L’idea della ministra Bonetti, che si dovrebbe tradurre in bandi che partiranno a metà maggio, è quella di coinvolgere il terzo settore nell’affiancamento dei genitori. «Ho deciso di mettere in campo 35 milioni di euro - ha dichiarato - attraverso dei bandi a sostegno di centri estivi associazioni di volontariato e reti a sostegno delle famiglie che dovranno essere progettati in tempi, modi e spazi nuovi, in tutta sicurezza; e insegnare ai bambini una modalità di gioco diversa, magari, se necessario, indossando dispositivi di protezione individuale». I costi? Contenuti («Vorrei sollevare le famiglie il più possibile dal dover pagare visto il momento o arrivare a restituire loro la quota che pagheranno»). Con un’attenzione all’aspetto pedagogico. «Daremo delle indicazioni a centri estivi, associazioni e terzo settore - ha assicurato la ministra - per reinventarsi secondo le indicazioni di carattere sanitario ma anche pedagogico per aiutare ai bambini ad affrontare questa situazione».

