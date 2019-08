Dai pascoli alla corsa all’oro: il grande saccheggio che brucia il cuore dell’Amazzonia

«La Renca è nostra – ha dichiarato Bolsonaro in tv –. Utilizziamo le ricchezze che Dio ci ha dato per il benessere della nostra popolazione. Non avrete problemi né dal ministero dell’Ambiente, né da quello delle Miniere e dell’energia, né da nessun altro».

Lo sfruttamento minerario finora non è stato tra le maggiori cause di deforestazione dell’Amazzonia, anche se una recente ricerca dell’Università del Vermont (Usa), ha rivalutato il suo impatto. Le operazioni estrattive in senso stretto – tra cui la miniera di ferro di Carajas, la più grande del mondo, controllata da Vale (la stessa società della diga che ha provocato una strage nel Minas Gerais) – sono responsabili dell’1-2% della deforestazione, che dagli anni ’70 a oggi in tutta l’Amazzonia ha superato 1,4 milioni di ettari.

Tuttavia, se si considera non solo il sito estrattivo ma anche l’indotto, la percentuale per il solo Brasile sale al 9,2% secondo lo studio, che si è focalizzato su 50 progetti minerari e sui loro effetti tra il 2005-2015, scoprendo che i danni si sono verificati fino a 70 km di distanza dalle aree coperte da licenze estrattive.

Tra strade, ferrovie, villaggi per i minatori e apertura di nuove vie di accesso alla foresta per allevatori e agricoltori, l’industria mineraria si è «mangiata» 11.670 km quadrati di Amazzonia brasiliana. E questo senza contare tutte le attività dei minatori abusivi, i garimpeiros, che in questo Paese (e ancora di più altrove) si sono resi responsabili di gravi danni ambientali. La corsa all’oro ha reso il dipartimento Madre de Dios in Perù una delle zone a maggior degrado dell’intera Amazzonia.

Tutto questo è niente, però, in confronto a ciò che ha fatto l’allevamento. Si stima che per oltre il 70% la deforestazione sia stata provocata dalla ricerca di pascoli per nutrire le mandrie di bovini, che in Brasile si sono moltiplicate in modo esponenziale, arrivando a contare qualcosa come 200 milioni di capi.