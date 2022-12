Bufale, biciclette e vigneti: la carica delle mance nella manovra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante la limitatezza delle risorse, anche quest’anno non manca, come in ogni manovra, la carica dei micro-interventi in tutti i settori. Dalla fauna alla flora ce n’è per tutti i gusti. Ecco una sintesi (non esaustiva) delle misure, contenute nel testo del Ddl di bilancio che sarà approvato il 23 dicembre dall’Aula della Camera, che distribuiscono piccole e grandi mance.

Pioggia di aiuti dalle bufale ai vigneti

Arrivano 2 milioni in ristori per gli allevatori le cui bufale sono state colpite da brucellosi e tubercolosi. Altri 8 milioni per il programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024, ristori strutturali (2 milioni all’anno dal 2024) per i vigneti colpiti dalla flavescenza dorata.

Risorse alle pro loco e al progetto “Bici in comune”

Tra natura e turismo, all’Unione nazionale delle pro loco d’Italia arrivano 900mila euro per il 2023 e 1 milione all’anno per 2024 e 2025. Vanno 14 milioni in tre anni a Sport e salute per il progetto ’Bici in Comune’. Rifinanziato con 500mila euro il mini-fondo del ministero del Turismo per i cammini religiosi.

Sostegno alle vetrerie di Murano

Risorse, poi, a sostegno delle vetrerie di Murano con 1,5 milioni di euro per il fondo previsto dal Mimit. Dal Veneto alla Liguria, arrivano altri 300mila euro, dopo i 4 milioni stanziati nel 2020 per il ripristino della funivia Savona-San Giuseppe dopo l’alluvione del 2019.

Il maxi-sconto ai pensionati di Montecarlo residenti in Italia

Giù le tasse per i frontalieri pensionati che hanno lavorato nel Principato di Monaco: passano dal 23 al 5%, allineandosi a quanto previsto per chi riceve la pensione svizzera. Lo prevede un emendamento dell’onorevole Francesco Saverio Romano (Noi per l’Italia). L’aliquota agevolata vale per tutti i redditi da pensioni e assicurazioni di vecchiaia.