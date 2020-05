Dai percettori del reddito di cittadinanza da impiegare nei campi alla ripresa del campionato, i dossier al centro dell’asse Renzi-Salvini

Il nodo dello sblocco dei cantieri

Il leader di Iv, seppur al momento non evochi lo strappo, non perde occasione per pungolare Conte: «meno dirette Fb e più cantieri», ha sottolineato, individuando proprio nel piano per lo sblocco dei cantieri uno degli snodi della tenuta del governo. Il tema dei cantieri veloci rientra tra le priorità per la ripresa indicate da Salvini.

Salvini a Conte: basta chiacchiere, saremo in Aula fino ai fatti

Impiegare in agricoltura chi percepisce il reddito di cittadinanza

Se il reddito di emergenza atteso nel decreto di Maggio continua a dividere pentastellati e renziani, Salvini - che quando era al governo con M5s ha votato a favore del reddito di emergenza - ha più volte chiarito di non voler un paese che si basa sull’assistenza, ma sulla produzione. Di fronte all’sos lanciato per i raccolti nelle campagne a rischio a causa della carenza d braccianti, sia la responsabile dell’Agricoltura Teresa Bellanova (Italia Viva) sia il leader leghista hanno proposto di impiegare chi percepisce il reddito di cittadinanza in agricoltura, nelle attività di raccolta di frutta e verdura. Una convergenza che non è passata inosservata.

Per approfondire:

● Perché è scoppiata la guerra Renzi-Conte

● Ultimatum di Renzi a Conte: «Pensi meno al gradimento e più a lavoro e imprese»