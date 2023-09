Stati Uniti, eBay denunciata per violazione delle leggi ambientali

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj) ha presentato una denuncia contro eBay per conto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Epa) presso il tribunale federale di Brooklyn, a New York.

L’accusa mossa contro il negozio online è quella di aver venduto e distribuito illegalmente centinaia di migliaia di prodotti in violazione delle leggi Usa in materia ambientale.

Loading...

E-commerce, un volano da 110 miliardi per l'economia italiana

I prodotti nel mirino

Nella denuncia è incluso un provvedimento ingiuntivo con cui si intima al colosso dell’e-commerce di non violare ulteriormente le norme, oltreché sanzioni civili per violazione del Clean Air Act.

Nello specifico, il Doj contesta a eBay di aver venduto, offerto in vendita o determinato la vendita di oltre 343mila dispositivi di manomissione dei sistemi anti emissioni dei veicoli, di 23mila prodotti pesticidi non registrati o vietati e oltre 5.600 articoli in violazione della norma sul diclorometano.

La replica di eBay

L’azienda ha commentato affermando che le azioni del governo americano non hanno precedenti e che ha intenzione di difendersi con tutti i mezzi a disposizione. La società ha inoltre fatto sapere che sta già rimuovendo il 99,9% delle inserzioni per i prodotti citati dal Doj e che collabora da oltre vent’anni con le autorità americane nell’individuazione dei rischi, nella prevenzione e nell’applicazione delle norme.