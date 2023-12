Dai piatti pronti ai gadget cosa si fanno consegnare a casa gli italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

La rivoluzione delivery e gli italiani tra spesa, piatti pronti e gadget di tutti i tipi. Quest’anno Glovo ha consegnato in Italia oltre 24 milioni di ordini (+16% sul 2022), con circa 85 milioni di prodotti consegnati. I partner che collaborano con la piattaforma sono cresciuti del 12%. Di questi, in Italia, l’80% del totale è rappresentato da piccole e media imprese, segmento cresciuto del 14% rispetto al 2022. Per quanto riguarda i piatti pronti vanno per la maggiore la cucina a stelle e strisce (+12,5%) con hamburger e patatine, le pizze (+25%) con oltre 11 milioni di pezzi per finire con i piatti della cucina tradizionale italiana. Qui i piatti più richiesti sono lasagne, fusilli al pesto e spaghetti alla bolognese. Mette a segno un aumento del 49% la cucina orientale nelle sue varie declinazioni: cinese, giapponese, tailandese, coreana e vietnamita, che hanno registrato un indice di gradimento molto alto nel 2023, specialmente nei weekend. Il 50% degli ordini della cucina asiatica si registrano infatti tra il venerdì e la domenica. È quanto rivela il «Glovo delivered 2023» che evidenzia una netta crescita di pasticceria e dessert con gli ordini di gelato in aumento del 40%, quelli di dessert del 58% e c’è stato un incremento del 33,5% dei clienti che hanno inserito nei loro ordini un prodotto della categoria dolci e pasticceria. Graffe, crèpes e cornetti alla nutella sono nella top 3 dei dolci più ordinati.

Voilà spesa e gadget a casa

Un altro filone molto gettonato dagli italiani è quello della spesa a casa consegnata da Glovo express. Nel 2023 gli ordini sono cresciuti di quasi il 45%, con 900mila consegne. I prodotti più ordinati sono: latte, acqua, pane, pomodori, patate, mele, cipolle, banane, uova e Cola. Frutta e verdura hanno registrato un’ottima performance (+132% di aumento degli ordini rispetto al 2022), rafforzando il messaggio di una cucina sana che prende sempre più piede. Il delivery serve soprattutto per avere in tempi rapidi quel che manca o che ci siamo dimenticati di non alimentare. Al primo posto troviamo l’elettronica con un +170% di ordini che vedono tra i prodotti più acquistati auricolari, ventilatori, carica batterie per cellulare e cartucce per la stampante. Seguono la cosmetica che ha registrato un incremento notevole di ordini rispetto al 2022 (+1.700%) con eyeliner, fondotinta, ciglia finte e maschere per il viso a farla da padrone; sul terzo gradino del podio i gadget dei sex shop (+79,7%) con gel e massaggiatori tra i prodotti più apprezzati. Nonostante possa essere definita ormai un evergreen, cresce anche la categoria fiori (+41%) con rose, girasoli, bouquet misti e mimose tra i più richiesti.