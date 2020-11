Dai plantari ai saturimetri: così la modenese My Benefit ha quasi quadruplicato il fatturato Dopo una rapida riconversione l'azienda, prima in Italia ad avere la certificazione Inail, distribuisce insieme ai Dpi, anche i test rapidi. Tra i suoi clienti farmacie, Asl, ospedali. Ma anche Trenitalia e l’Università di Parma di Natascia Ronchetti

(Imagoeconomica)

Dopo una rapida riconversione l'azienda, prima in Italia ad avere la certificazione Inail, distribuisce insieme ai Dpi, anche i test rapidi. Tra i suoi clienti farmacie, Asl, ospedali. Ma anche Trenitalia e l’Università di Parma

2' di lettura

È stata la prima azienda in Italia ad ottenere la certificazione dell’Inail per importare e distribuire non solo i dispositivi di protezione individuale contro il contagio di Covid-19 ma anche i saturimetri, per misurare il livello di ossigenazione del sangue. Era il 25 marzo, in pieno lockdown. Da allora My Benefit, azienda di Modena specializzata nella commercializzazione di articoli sanitari come i plantari e i cuscini ergonomici, non si è più fermata. Ha quadruplicato il fatturato. E ha iniziato a distribuire anche i test molecolari rapidi, che consentono di verificare se si è positivi al virus in dodici-quindici minuti. «Adesso vendiamo in tutta Italia e anche all’estero – dice il fondatore e amministratore delegato Rino Bertrand -. I nostri clienti sono le farmacie e i loro grossisti, ospedali come il Fatebenefratelli di Roma, Asl, aziende farmaceutiche. Ma ci sono anche Trenitalia e l’Università di Parma. E riforniamo pure le strutture carcerarie».

Tutto è nato da una intuizione: la riconversione doveva essere fatta rapidamente e soprattutto con la validazione dell’Inail e dell’Istituto superiore di Sanità, per evitare che la merce – come è accaduto spesso la scorsa primavera – fosse bloccata in dogana perché priva di certificazione. «In cinque giorni, i primi di marzo, abbiamo inviato tutta la documentazione necessaria – prosegue Bertrand -. Contemporaneamente abbiamo cercato le aziende produttrici in Cina, individuandone tre». Oggi l’azienda continua a procedere con assunzioni – adesso conta 30 tra dipendenti diretti e collaboratori esterni – e si prepara a chiudere il 2020 con un volume d'affari di 5 milioni di euro, contro gli 1,3 dello scorso anno. Le piccole dimensioni le hanno permesso una grande agilità e velocità nella risposta alla nuova domanda imposta dalla pandemia. Le hanno anche consentito di reggere al forte stress di una riconversione realizzata in un batter d'occhio.

Loading...

My Benefit è nata nel 2009. La sua attività non si è mai interrotta ma il lockdown aveva fatto crollare la richiesta dei prodotti nei quali era specializzata. «Da un giorno all'altro ci siamo ritrovati completamente fermi», ricorda Bertrand, che ha da poco reclutato cinque nuovi addetti, per garantire consegne veloci, e ristrutturato il magazzino. Adesso distribuisce oltre alle mascherine (chirurgiche e non: ne ha importate fino ad ora più di 35 milioni), i saturimetri, le tute monouso, i camici per i medici, i gel igienizzanti. Dei saturimetri ne ha già venduti 50mila, destinati principalmente, attraverso le farmacie, ai medici di famiglia.

Da un mese l'azienda emiliana è diventata un punto di riferimento anche per i test rapidi. «Ne abbiamo acquistati già 100mila – dice Bertrand – . Sono molto richiesti non solo dalle farmacie ma anche dalle case di cura private e dalle Rsa».