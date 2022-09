Dai Pokémon a Magic, quando i giochi di carte diventano beni rifugio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo trovate su YouTube il video di Logan Paul che dopo avere speso 3,5 milioni di dollari in Carte Pokémon scopre che sono false. Non sappiamo se sia vero o una messinscena, sappiamo però che complice la pandemia i giochi di carte collezionabili sono diventati un bene rifugio e stanno vivendo anni d’oro. Parliamo di Magic: The Gathering, Pokemon Trading Card Game e Yu-Gi-Oh , per fare alcuni nomi. Il più antico è certamente Magic, fondato nel 1993 da Richard Garfield e prodotto e distribuito in tutto il mondo dalla celebre Wizards of The Coast. Il più ricco è invece il brand dei Pokémon.

Vincitrice del premio “Best Gaming Licensed Property” ai Licensing Awards 2021, Pokémon si è classificata al primo posto per il 2021 in Francia, Belgio e Paesi Bassi, con l'incremento delle vendite più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente tra tutte le aziende analizzate nel Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi. Parliamo di più di 22 miliardi di carte del GCC Pokémon, che sono state tradotte in 13 lingue e distribuite in 77 paesi. Una settimana fa è stata annunciata l'ultima espansione Spada e Scudo - Origine Perduta. Cosa cambia? L’area perduta è simile alla pila degli scarti, ma i giocatori non potranno più recuperare le carte che vi finiscono durante la partita.

Spada e Scudo - Origine Perduta

Le carte dell’area perduta, come Giratina-V ASTRO, presentano un'aura tenebrosa che emana dall'illustrazione.Inoltre, Spada e Scudo - Origine Perduta si baserà sul famoso videogioco Leggende Pokémon: Arceus e includerà diversi Pokémon di Hisui, tra cui Zoroark di Hisui-V ASTRO e Goodra di Hisui-V ASTRO, oltre a Pokémon Lucenti come Gardevoir Lucente. Di nuovo quindi c’è la meccanica di gioco dell'area perduta e la creativià mentre a livello economico i margini restano sempre altissimi. Diciamo che sono pochi i giochi che hanno profitti così alti.

Tuttavia, non è un mondo privo di innovazione e di sperimentazioni e invasioni di campo. Come in questo caso: Wizzards of the Coast ha annunciato una nuova collaborazione tra Magic the Gathering e Warhammer 40.000, che espanderà il gioco di carte collezionabili con il set Universes Beyond. Questo crossover si baserà su una serie di carte di tipo Commander suddivisa in 4 mazzi tematici ispirati alle 4 fazioni del celebre wargame: Imperium, Chaos, Necron e Tiranidi.

Magic e Warhammer 40,000,

Uscirà il 7 ottobre, i fan sono avvertiti.