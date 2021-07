Dai precari ai fondi per settembre, le novità per la scuola

2' di lettura

Si allarga la platea di precari che potranno ottenere a settembre una cattedra, e arrivano risorse in più per la scuola, incluse le paritarie. Nel pacchetto di emendamenti al decreto Sostegni bis approvati in commissione, si aggiungono altre due procedure per assumere docenti. La prima, è una nuova selezione straordinaria. La seconda, è una riserva del 30% dei posti nei concorsi ordinari per i precari storici della scuola. Parole di soddisfazione da parte del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi: «Ringrazio il Parlamento per il lavoro che sta facendo sul decreto sostegni bis. Stiamo tutti collaborando per un sereno avvio del nuovo anno scolastico», ha scritto su Twitter il ministro dell’Istruzione.

Procedura straordinaria

Sul fronte precari, la norma approvata in commissione propone una procedura straordinaria che prevede una prova iniziale che, una volta superata, consente al docente di partecipare a una formazione che poi sfocerà nell’assunzione in servizio il 1 settembre 2022. Potranno partecipare alla selezione i prof con 3 anni di servizio negli ultimi 5.

Loading...

Stabilizzazioni sul sostegno

Si sbloccano poi le assunzioni dei docenti di sostegno. «Grazie a questa misura - spiega una nota del M5S - migliaia di insegnanti specializzati potranno essere assunti subito a tempo determinato e, dopo una anno di prova e valutazione finale, a tempo indeterminato. Potranno così supportare adeguatamente gli studenti con disabilità e le loro famiglie».



Più fondi alle paritarie

Tra le altre novità, via libera a 10 milioni per le paritarie. Prima sono stati previsti, insieme ai 350 milioni per le scuole statali, 50 milioni per le scuole paritarie primarie e secondarie. «Si tratta di risorse necessarie alla ripresa dell’attività in presenza, scongiurando il ritorno alla Dad - è un commento bypartisan in parlamento -. Adesso, grazie a un emendamento trasversale, arrivano anche 10 milioni per le scuole dell’infanzia. In questo modo, si aiutano tutte le scuole, quindi tutte le famiglie».

Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L’andamento della pandemia e delle azioni di contrasto è mostrato in due mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia di nuovi casi, morti, ricoverati e molte infografiche per una profondità di analisi.

La mappa dei vaccini in tempo reale mostra l’andamento della campagna di somministrazione regione per regione in Italia e anche nel resto del mondo.

Guarda le mappe in tempo reale: Coronavirus - Vaccini Gli approfondimenti La pandemia chiede di approfondire molti temi, di saperne di più dall’andamento alle cause per proseguire con i vaccini. Su questi temi potete leggere le analisi, le inchieste, i reportage della nostra sezione 24+. Ecco tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull’andamento della settimana con analisi e dati. Qui potete iscrivervi alla newsletter