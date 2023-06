Dai precari della sanità al fondo prima casa, tutte le novità del decreto omnibus

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno conferito il mandato al relatore a riferire in aula sul dl Omnibus (detto anche decreto Inps o decreto Enti). Il testo ora passa all’esame dell’Aula. Molti gli emendamenti approvati.



Ok norma per stabilizzazione precari sanità

Tra questi la proposta di modifica che permette di stabilizzare centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impegnati presso gli Irccs (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e Izs (Istituti zooprofilattici sperimentali). «Un risultato importante e frutto di un lavoro parlamentare corale, portato avanti con determinazione dal gruppo del Pd e soprattutto dalla lotta dei precari coinvolti», hanno dichiarato Ubaldo Pagano e Marco Furfaro, firmatari dell’emendamento approvato e rispettivamente capigruppo Pd in commissione Bilancio e Affari sociali. «Viene finalmente affrontato il tema di una particolare categoria di lavoratori della sanità pubblica da decenni condannati a una condizione di precarietà - hanno aggiunto -. Una categoria che comprende biologi, chimici, fisici, farmacisti, statistici, ingegneri, data manager, grant officer, infermieri, tecnici e tanti altri lavoratori che non hanno avuto diritto a contributi pensionistici, ferie, congedi parentali, maternità, Tfr». Un emendamento approvato anche dalla Lega («L’ attività di questi istituti è fondamentale e non può essere precaria. La salute prima di tutto»).

Slitta versamento su dispositivi medici

«Il governo Meloni non ha dimenticato le aziende che si ritrovano oggi con i problemi causati da una assurda normativa introdotta nel 2015. Grazie al lavoro di Fratelli d’Italia e di tutta la maggioranza è stato approvato un emendamento al decreto Enti pubblici, dalle commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali della Camera, in base al quale sarà possibile far slittare dal 30 giugno al 31 luglio i versamenti delle somme dovute per il payback a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici e sarà inoltre possibile rivedere la gestione della spesa dei dispositivi medici entro il 2026 che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore» dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, capogruppo per Fdi in commissione Bilancio a Montecitorio.



Priorità giovani per fondo garanzia prima casa

«Grazie a un emendamento approvato e proposto dalla Lega interveniamo sulla norma che individua le categorie che hanno priorità per l’accesso ai benefici del Fondo di garanzia per la prima casa, con una proroga per le domande presentate, che passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori o giovani sotto i 36 anni che hanno un rapporto di lavoro atipico: sono questi i soggetti, con ISEE non superiore a 30 mila euro che avranno priorità per l’accesso alle risorse, la cui misura massima concedibile dal Fondo passa dal 50 all’80% della quota capitale. Ancora una volta, una prova di attenzione verso i giovani, a tutela di un diritto fondamentale. Avanti così». Così una nota del Carroccio

Subito operativi 600 milioni per case studenti

«Abbiamo reso immediatamente operativi ben 660 milioni di euro per creare nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. Con il voto sul decreto, nelle commissioni Affari costituzionali e bilancio, diamo una risposta immediata ad un bisogno reale di migliaia di studenti, dimostrando di saper raccogliere la sfida lanciata nelle settimane scorse». Così in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Paolo Emilio Russo, Patrizia Marrocco e Alessandro Battilocchio. «Il rilancio dell’Housing universitario con i fondi del Pnrr non è soltanto un atto di giustizia e di sostegno per gli studenti, ma può anche essere un importante volano di sviluppo economico per le nostre città. Ora è importante che si prosegua lungo la strada tracciata dal ministro per l’Università e la Ricerca, Annamaria Bernini, e si creino le condizioni per cominciare le opere presto», concludono.