Dai premi di produttività al portale per le assunzioni, le novità per una Pa più smart

Il decreto sul reclutamento nella Pubblica amministrazione si appresta ad arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ancora in fase di vaglio tecnico, i tempi dovrebbero essere comunque stretti: tra domani e venerdì 4 giugno dovrebbe arrivare il via libera del governo. Il provvedimento porta in pancia nuovi incentivi ai dipendenti pubblici e ai funzionari, assunzioni ad hoc e in tempi rapidi tramite concorsi semplificati e veloci di “migliaia” di tecnici e professionisti per supportare la fase di progettazione e di realizzazione delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza da oltre 200 miliardi. Un sistema reclutamento che punterà sulla massima trasparenza, anche attraverso un portale unico.

Incentivi a dipendenti e funzionari, premi per eccellenza

Il provvedimento cui da settimane lavora il ministro Renato Brunetta - sarebbe dovuto entrare nel decreto Recovery ma il confronto tra i diversi ministeri ha fatto sì che si perdesse quel treno, con conseguente sdoppiamento dei provvedimenti - concretizzerà alcuni dei contenuti del Patto per l’innovazione della pubblica amministrazione, a partire da quei premi al merito che si potranno ottenere grazie al superamento del tetto al salario accessorio, introdotto dal 2017 . L’idea è di abrogare il tetto che impedisce ai fondi per l’accessorio di superare i livelli del 2016 (Dlgs 75/2017) a decorrere dall’entrata in vigore dei nuovi contratti (si veda anche Il Sole 24 Ore del 2 giugno) .

Reclutamento, concorsi veloci

Il modello di reclutamento previsto dal decreto dovrebbe essere quello “semplificato” del concorso in 100 giorni, che si sta sperimentando con il “Concorsone Sud”. Un modello che verrebbe preso in considerazione anche per gli ingressi a tempo determinato di migliaia di figure tecniche, ingegneri, informatici, architetti che si dovranno occupare dei progetti del Recovery plan e che andranno a supportare l’attività di tutti gli uffici, dai ministeri ai piccoli Comuni. Dovrebbe essere mantenuta una procedura comparativa accompagnata da almeno una prova selettiva.

Il portale per le alte professionalità “modello LinkedIn”

Altra novità sarà il portale unico per le alte professionalità, che dovrebbe essere alimentato con il caricamento dei curriculum anche grazie ad accordi con gli ordini professionali: una sorta di “LinkedIn italiano” per la pubblica amministrazione. Queste figure saranno selezionate per incarichi di collaborazione e consulenza, con requisiti più stringenti e meccanismi, assicurano dalla maggioranza, che garantiscano gli obblighi di trasparenza. In nessun caso, insomma, ci dovrebbero essere la chiamata diretta ma dovrebbero essere comunque garantiti tempi rapidi per i nuovi innesti.

Il potenziamento della formazione

Accanto agli ingressi - per i contratti a tempo si ipotizzano massimo 5 anni - ci dovrebbe essere in parallelo un processo di ricognizione delle competenze presenti nella P.a. e di formazione dei dipendenti pubblici, con un rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione.