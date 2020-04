Dai prestiti garantiti al rinvio delle tasse, ecco il Dl liquidità

(ANSA)

Un meccanismo di garanzie statali per assicurare liquidità per le imprese travolte dal'emergenza coronavirus che libererà 400 miliardi di euro, la sospensione di tasse e contributi, golden power rafforzato. Sono le principali misure contenute nel decreto approvato lunedì sera dopo un Consiglio dei ministri durato tutta la giornata (con una sospensione nel pomeriggio). Il provvedimento è un'anticipazione che sarà “il decreto di Aprile”, ovvero il contenitore con cui il Governo conta, entro la metà del mese, di rifinanziare per almeno 15 miliardi gli ammortizzatori sociali per lavoratori, famiglie e autonomi colpiti dalla crisi sanitaria e soprattutto dalle misure di contenimento dell'epidemia. Ecco le principali misure previste dal decreto.

Per approfondire:

● Imprese, garanzie sui prestiti e rinvio di pagamenti: ecco il decreto liquidità

● Pagamenti della Pa più veloci senza verifica fiscale dei creditori

● Arriva Golden power rafforzato