Dai prodotti sfusi alle auto condivise, tutti gli incentivi green di Andrea Carli

Dall'ampliamento della platea dei negozi che potranno contare sugli incentivi per la vendita di prodotti sfusi o alla spina al cosiddetto “bonus mobilità” per “servizi di mobilità” condivisa a uso individuale, ai 20 milioni di euro per il 2020 e il 2021 per il trasporto scolastico sostenibile . Via libera del Senato in prima lettura al decreto legge Clima (a favore 136, 93 contrari e due astenuti). Ecco alcune delle misure principali del provvedimento.