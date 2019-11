Dai quadri ai cocktail ai negozi, è tutto profumato La tendenza è spruzzare gli oggetti - dai quadri ai cocktail, dai guanti all’interno delle borse - e le atmosfere come le sfilate o i negozi: l’olfatto è l’unico senso a non fare differenza fra memoria a breve e a lungo termine di Nicoletta Polla Mattiot

L’Hotel à Parfum Magna Pars di Milano

3' di lettura

«Il futuro non è un mondo di oggetti, ma di sistemi intangibili», è la previsione di Lisa White di Wgsn, società leader nel trend forecasting. «L’innovazione non passa dalle cose, ma da reti e relazioni». Per dare un’idea concreta di come, nel mondo dei consumi di alta gamma, la tendenza sia un lusso sempre più essenziale e immateriale, ha presentato, al recente convegno Next Design Perspective 2019, il video di Lucy Hardcastle.

Si tratta di un poetico, quasi tattile, viaggio digitale nelle componenti decostruite di Chanel N°5 . Ovvero il profumo tuttora più iconico e venduto al mondo: dalla fine degli anni Venti a oggi, si dice che il ritmo sia di una bottiglia ogni 55 secondi. La giovane artista, non ancora trentenne, ha interpretato il profumo come un codice, quasi come un linguaggio informatico, associandovi una serie di paesaggi virtuali per visualizzare «la bellezza invisibile della fragranza», la sua consistenza volatile e densa, via via penetrante e fluida.

Che il profumo sia un racconto, in grado di creare un ambiente comunicativo e delle connessioni, è noto, ma mai come in questo momento il concetto di marketing olfattivo sta diventando pervasivo. Si può scegliere di profumare quasi tutto, dai loghi ai quadri, dai cocktail a ogni genere di supporto materiale, che sia la carta da lettere o l’inchiostro, assecondando la nostalgia di un gesto vintage, oppure il cuoio di una poltrona, il tessuto di un paio di guanti o l’interno di una borsa.

In un mercato saturo d’informazioni visive e uditive, il naso è un canale meno affollato e con un’efficacia mnemonica notevole. Per questo è oggetto di attenzione crescente. Sissel Tolaas è una ricercatrice norvegese, di stanza a Berlino, ritenuta la maggior esperta di odori al mondo: nel suo SmellLab di Berlino ha creato un archivio di 7mila profumi e porta avanti da anni il progetto City SmellScape che raccoglie la traccia olfattiva delle città (ad oggi 52, fra cui Amman, Shanghai, Stoccolma).

Abituata a lavorare per musei e fondazioni d’arte, oltre che per panel scientifici e per la Nasa, Sissel è stata chiamata da uno dei più rivoluzionari stilisti del momento, Demna Gvasalia per la sfilata primavera-estate 2020 di Balenciaga. In una sala della Cité du Cinema di Parigi, completamente rivestita di “Brexit blue”, è stato diffuso nell’aria l’odore del potere: sangue, soldi e benzina.