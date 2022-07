Concessioni balneari, rinnovabili e colonnine e-car: il Ddl concorrenza verso il via libera

Il Ddl concorrenza, provvedimento di 35 articoli determinante per centrare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si accinge a compiere il primo giro di boa alla Camera. Lunedì 25 luglio il testo giungerà in aula alla Camera, dopo che nel passaggio in Commissione la crisi di governo ha fatto sì che venissero stracciate le norme relative agli interventi sui taxi.

Martedì 26 è atteso il voto dell'assemblea di Montecitorio, quindi una terza rapida lettura al Senato per il via libera definitivo. Poi, una volta approvato, per essere in regola con le indicazioni del Pnrr sarà necessario dare il via anche a tutti i provvedimenti attuativi: la scadenza è la fine dell’anno. L’operazione non sarà semplice.

Dai rifiuti alle colonnine e-car, ecco in sintesi le misure nella pancia del provvedimento.



