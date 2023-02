Dai rimborsi del cashback allo stop delle finte plusvalenze del calcio, come cambia il decreto Milleproroghe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo ha depositato un primo pacchetto di 23 emendamenti al decreto Milleproroghe in esame nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato. Una serie di proposte di modifica che vanno dalle multe agli esami di Stato fino a incarichi di vertici conferiti a pensionati. Per quanto riguarda le multe una proposta di modifica del governo allunga al 31 marzo il termine ai Comuni per deliberare sull’adesione allo stralcio delle cartelle dei tributi locali affidati all’agente di riscossione dal 2000 al 2015, di importo inferiore a mille euro, previsto dalla legge di bilancio. Tra gli emendamenti anche il travaso del decreto legge di inizio d’anno che sposta al 30 aprile il pagamento dei 2,2 miliardi di euro che le Regioni chiedono alle imprese sanitarie che hanno sforato il payback sanitario.

Un’altra proposta di modifica estende di un anno, fino a dicembre 2023, l’applicazione delle regole introdotte in pieno Covid per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni o dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

Si prevede, inoltre, in un altro emendamento, la possibilità, fino al 2026, di conferire incarichi di vertice presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale, anche retribuiti e conferiti da organi costituzionali (previo parere delle commissioni parlamentari competenti) a personale in pensione.

Nei 22 emendamenti del governo fuori i balneari

Di questo primo pacchetto di 22 emendamenti del governo non fa una misura particolarmente attesa e in parte già annunciata dalle forze politiche come la proroga di 3 o 4 mesi per l’attuazione del decreto che dovrà mettere a gara le concessioni balneari. L’emendamento con tutta probabilità sarà inserito nel nuovo pacchetto di correttivo in cui saranno riformulati i testi di alcuni emendamenti delle forze politiche e sui cui c’è stato già il via libera del governo. Nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio, sarà l’ufficio di presidenza delle due commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato a decidere sulle ammissibilità , delle proposte di modifica presentate e a decidere, quasi certamente, lo slittamento dei voti all’inizio della prossima settimana tra il 7 e l’8 febbraio.

Rimborsi cashback

Tra le 49 pagine di emendamenti depositati in Senato al decreto Milleproroghe c'è anche una buona notizia per 43mila cittadini che presto si vedranno rimborsare da PagoPa direttamente sul conto corrente il premio per la partecipazione al concorso cashback. Il concorso messo in campo dal Governo Conte per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica anche per i micropagamenti e che è poi stato sospeso dal Governo Draghi per destinare le risorse ai decreti aiuti. Da quella brusca sospensione sono scaturiti una lunga serie di contenziosi che ora vengono chiusi dallo Stato con il pagamento dei rimborsi dei premi spettanti. Il Milleproroghe stanzia infatti 700mila euro e autorizza la Consap e PagoPa a procedere all'accredito diretto sul conto corrente delle somme dovute. I cittadini interessati che hanno ricevuto o riceveranno un messaggio da PagoPa avranno tempo fino al 31 luglio 2023 per comunicare Iban e dati finanziari corretti e potranno promuovere controversie concernenti i rimborsi effettuati dall’8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 entro il 31 dicembre di quest’anno.