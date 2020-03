Dai rimborsi per le mancate fiere al credito alle imprese, tutte le misure del piano Made in Italy da 716 milioni di Andrea Gagliardi e Andrea Marini

(Adobe Stock)

Il Piano straordinario per il Made in Italy «conta su 316 milioni di fondi Ice e 400 milioni del fondo Sace-Simest per l'internazionalizzazione e di questo ringrazio il Mef», ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, prospettando la possibilità di aumentare questi stanziamenti. Tra le principali misure: credito alle imprese; una campagna straordinaria di comunicazione; la copertura totale delle spese per chi non potrà più partecipare alle fiere; nuovi accordi con la Gdo sui mercati maturi; 20 milioni per promuovere i market place virtuali; un pacchetto di misure per la semplificazione burocratica.