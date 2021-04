Dai ristoranti aperti la sera al coprifuoco ridotto, così le Regioni spingono per le riaperture

3' di lettura

Il governo lavora a fare di maggio il mese della ripartenza. E il cronoprogramma delle riaperture di ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre e delle tante altre attività che da mesi soffrono una crisi senza precedenti, dovrebbe iniziare a prendere forma già questa settimana. Si terrà venerdì la cabina di regia tra il premier e le forze di maggioranza per trovare un sofferto d'incontro fra i “rigoristi” (centrosinistra) e gli “aperturisti” (centrodestra). Il premier per decidere guarderà gli ultimi dati su contagi, ricoveri, decessi e vaccinazioni. E poi si inizierà a mettere a punto il nuovo decreto legge che sostituirà quello attuale in scadenza a fine mese.

Il tavolo governo-regioni

Sul tavolo del vertice odierno governo-regioni ci saranno le proposte dei governatori, che spingono per riaprire i ristoranti a pranzo e a cena (il che dovrebbe inevitabilmente essere accompagnato da uno slittamento di una-due ore del coprifuoco) e per il ripristino degli spostamenti tra territori, fino al 30 aprile ancora vietati. Ma anche per una riapertura di cinema, teatri e palestre. A garanzia della sicurezza chiedono che tra i parametri sulla base dei quali vengono decisi i colori, ci sia anche quello sulle vaccinazioni.

Le regole chieste dalle regioni per ristoranti e palestre

Nei protocolli si prevede di privilegiare la prenotazione, assicurare i 2 metri di distanza tra i clienti al chiuso e almeno 1 metro all'aperto. Si conferma l'obbligo di mascherina per i clienti quando non sono seduti e l'invito a usare menù digitali. Dove non ci sono posti a sedere vanno limitati gli accessi. Nelle palestre vanno assicurati due metri di distanza sia tra chi fa attività fisica, sia dentro gli spogliatoi. Mentre nelle piscine la densità di affollamento in vasca si calcola assicurando almeno 7 metri quadri di superficie d'acqua a persona. Per gli spettacoli: un metro di distanza (2 senza mascherine), test nelle 48 ore precedenti e prenotazione.

Il possibile cronoprogramma delle riaperture

Mentre è dato per certo il prolungamento dello stato di emergenza (in scadenza a fine aprile), probabilmente fino al 31 luglio, il governo lavora a un allentamento progressivo delle restrizioni. Con ogni probabilità il primo passo sarà la riapertura dei ristoranti a pranzo all’aperto a fine aprile nelle regioni con i dati migliori. Il ripristino delle zone gialle dovrebbe avvenire a maggio, con riapertura possibile anche di cinema e teatri. Entro fine maggio ci potrebbe essere la novità della riapertura di bar e ristoranti anche di sera nei locali dotati di tavoli all’aperto.

Ipotesi rientro in classe di tutti gli studenti delle superiori

Ma il governo studia anche il capitolo scuole, con la speranza di poter rivedere in aula tutti gli studenti delle superiori, al 100%. Un'ipotesi fortemente voluta dallo stesso premier Mario Draghi, ma sulla quale peserà la curva dei contagi. «Se i trasporti saranno, e devono essere, organizzati in modo adeguato - è il monito della ministra Elena Bonetti - anche la riaperture delle scuole secondarie di secondo grado potrà essere fatta».