Dai ristoranti ai cinema, ecco le ipotesi di protocollo per riaprire

Cinema e teatri, da dove partiamo

In alcuni casi, come ad esempio per i cinema e i teatri, una piattaforma di base con le regole da adottare c’è già. Il Dpcm del 2 marzo aveva infatti previsto nelle zone gialle, a decorrere dal 27 marzo, la riapertura dei spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. Gli spettacoli sarebbero dovuti “andare in scena” esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che fosse comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non poteva essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non poteva essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Successivamente, dopo la decisione presa nella cabina di regia del 26 marzo, con lo stop del giallo fino al 30 aprile, la riapertura è slittata.

Spettacoli all’aperto, obiettivo aumentare capienza

La settimana prossima il ministro della Cultura Dario Franceschini avrà una riunione con che porterà al Comitato tecnico scientifico «proposte concrete» per riaprire prima possibile e in sicurezza cinema, teatri, musei ma anche spettacoli all'aperto o “show dal vivo”. Le proposte vanno nella direzione di un aumento della capienza attualmente prevista, 200 persone al chiuso e 400 all'aperto. Tampone negativo per accedere e mascherina Ffp2. E un occhio costante alla curva dei contagi.