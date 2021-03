Decreto anti-Covid: dai ristoranti alla movida, cosa può cambiare dopo Pasqua

4' di lettura

Un punto di sintesi ancora non c’è. Il dibattito all’interno della maggioranza sulle soluzioni da inserire nel nuovo provvedimento anti Covid, che sarà in vigore dal 6 aprile, è ancora aperto. E acceso. Il confronto è ancora una volta tra rigoristi, che frenano su aperture che potrebbero determinare un balzo dei contagi, in una fase nella partita contro il coronavirus come quella attuale particolarmente delicata, a partire da una campagna vaccinale che nelle prossime settimane dovrà registrare un’accelerazione, con 300mila somministrazioni al giorno. Dall’altra, gli aperturisti, che sulla spinta di una riapertura delle scuole anche nelle zone rosse, confermata da Draghi in occasione dell’intervento in Parlamento prima del Consiglio europeo, spingono per allentare la morsa. Il nuovo provvedimento, probabilmente un decreto legge, dovrebbe scadere ai primi di maggio.

L’ipotesi: “giallo rinforzato”

Due le soluzioni che, al momento, sembrerebbero sul tavolo: quella caldeggiata da più prudenti che vorrebbero un prolungamento dello status quo con le uniche due zone di rischio, quella rossa e quella arancione; l'altra invece vorrebbe far tornare attiva la fascia gialla per permettere la riapertura di bar e ristoranti. Alla fine Draghi sarà chiamato a trovare una sintesi. Il compromesso potrebbe essere una “zona gialla rafforzata”, ovvero una zona gialla con qualche paletto in più. A cominciare da controlli più stretti nel fine settimana e dall’anticipo dell’orario di chiusura di bar e ristoranti: dalle 18, limite applicato nella zona gialla, le serrante sarebbero abbassate alle 15. Una stretta che punta a colpire aperitivi e relativi assembramenti.

Il calo dell’indice Rt

Il contesto è quello di un aumento dei casi positivi al virus SarsCoV2 in Italia, vicini a 23.700, mentre l'indice di contagio Rt scende a 1: un segnale che invita all'ottimismo in una situazione senza dubbio molto difficile e complessa, nella quale l'epidemia di Covid-19 viaggia su numeri ancora molto alti e la pressione dei ricoveri si fa sentire sul Servizio Sanitario Nazionale.

Cabina di regia con Draghi su nuove misure anti contagio

Il provvedimento è atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri a breve. Ma le prossime ore saranno comunque decisive. È in corso la cabina di regia sulle nuove misure tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza, che avrebbe dovuto tenersi alle 16. Il capo del Governo apre così al confronto nella sua maggioranza, consapevole che le diverse anime del suo esecutivo guardano al dopo 6 aprile con occhi diversi. Partecipano i ministri Roberto Speranza, Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti, Patrizio Bianchi, il sottosegretario Roberto Garofoli e i membri del Cts Silvio Brusaferro e Franco Locatelli. Si parte dalla distanza tra due posizioni: da una parte Lega, Forza Italia e Iv, che spingono per un allentamento, e M5S, Leu e Pd che preferirebbero un prolungamento della stretta in attesa che la curva dei contagi, i morti e il peso sui presidi ospedalieri comincino a calare. Per ora, tuttavia, non è così, e questo è l'unico punto su cui l'esecutivo si trova d'accordo. Nel pomeriggio, alle 14, Draghi interverrà in conferenza stampa: sarà quella l’occasione per nuovi dettagli sulle prossime misure di contenimento.

Le prossime tappe del confronto

Lunedì 29 è poi atteso un incontro tra Draghi e i presidenti delle Regioni. La data da cerchiare in rosso potrebbe essere mercoledì prossimo, 31 marzo, quando si tireranno le fila per il nuovo decreto legge Covid, che potrebbe ottenere il via libera del Consiglio dei ministri giovedì o venerdì.