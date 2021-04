Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture

2' di lettura

Dal 26 aprile saranno riattivate le zone gialle in Italia, privilegiando le riaperture delle attività all’aperto. Il governo ha deciso perciò di applicare la norma del decreto legge anti Covid in vigore nelle aree dove le misure di contrasto all’epidemia hanno mostrato di funzionare maggiormente. I ristoranti potranno riaprire all'aperto, anche a cena. All'aperto si potrà ripartire anche con le attività sportive e dello spettacolo (cinema e teatri). «Saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni gialle e con un certificato si potrà andare anche nelle regioni arancioni e rosse». Vediamo meglio il cronoprogramma delle riaperture

Dal 26 aprile ristoranti all’aperto anche la sera



Dal 26 aprile riaprono i ristoranti all'aperto sia a pranzo che a cena.

Cinema-teatri consentiti all’aperto, al chiuso con limiti



Dal 26 aprile teatri, cinema e spettacoli saranno consentiti all'aperto. Al chiuso gli spettacoli saranno consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio.



In zona rossa scuole in presenza fino terza media



Dal 26 aprile le scuole in zona rossa svolgeranno le lezioni in presenza fino alla terza media e alle superiori l'attività si svolgerà almeno al 50% in presenza.

In zona gialla e arancione superiori in presenza al 100%

Sempre dalla stessa data è previsto il ritorno in classe nelle scuole superiori al 100% in zona gialla e arancione. In questo modo, quindi, nell'ultimo mese di scuola tornerebbero in presenza tutti gli 8,5 milioni di studenti italiani. Al momento 6,6 milioni di studenti frequentano in presenza, circa 2 milioni a distanza.