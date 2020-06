Dai ristoranti stellati a Fico, ecco chi riapre questa settimana

Il barometro Michelin

Per avere una situazione aggiornata delle riaperture la guida Michelin ha creato un barometro, compilato settimanalmente, dove si dà conto di chi ha ripreso l’attività nei 35 Paesi in cui è presente. A livello mondiale la fotografia scattata nella settimana dal 18 al 24 maggio segnalava un netto miglioramento con il 27% dei ristoranti stellati aperti cioè 842 su 3165. Se a Shanghai, Pechino o Guangzhou la percentuale è oltre il 90% in Europa la situazione è ben diversa: si va dalla Svezia (83%) che però non hai mai chiuso, all’Austria (74%), Svizzera e Germania dove sono aperti metà dei ristoranti, all’Italia che è ferma al 18%.

Percentuale che crescerà in questa settimana di festa nazionale e vigilia del via libera tra regioni, quando, secondo la Bibbia del buongustai, numerosi locali da Nord a Sud, sono pronti a riaccogliere la clientela.

Ecco quali in questa lista.

Abruzzo: Civitella Casanova - La Bandiera; L'Aquila Magione Papale

Basilicata: Matera Vitantonio Lombardo Campania: Brusciano - Taverna Estia; Pompei - President; Torre del Greco - Josè Restaurant-Tenuta Villa Guerra.

Emilia Romagna: Borgonovo Val Tidone - La Palta; Carpaneto Piacentino - Nido del Picchio; Cesenatico - La Buca; Codigoro - La Capanna di Eraclio; Imola - San Domenico; Modena - L'Erba del Re; Parma - Parizzi; Rubbianino - Ca' Matilde; e Rubiera - Arnaldo-Clinica Gastronomica. San Piero in Bagno Da Gorini

Friuli Venezia Giulia: Cormons - Trattoria Al Cacciatore-della Subida San Quirino - La Primula.

Lazio: Fiumicino Pascucci al Porticciolo,Labico Antonello Colonna Labico

Rivodutri La Trot, Bistrot 64, Enoteca la Torre, Glass Hostaria, Il Pagliaccio

Martini Restaurant, Per Me Giulio Terrinoni, Pipero Roma

Trevinano La Parolina

Lombardia: Albavilla - Il Cantuccio; Almè - Frosio; Borgonato - Due Colombe; Calvisano - Al Gambero; Desenzano del Garda - Esplanade; Fagnano Olona - Acquerello. Manerba del Garda - Capriccio; Torre del Mangano - Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino”; Villa di Chiavenna - Lanterna Verde.

Piemonte: Caluso Gardenia, Canale All'Enoteca, Cervere Antica Corona Reale Domodossola Atelier,Grinzane Cavour Marc Lanteri, Al Castello

Isola d'Asti, Il Cascinalenuovo, La Morra Massimo Camia,Novara Cannavacciuolo Cafè & Bistrot,Novara Tantris

Orta San Giulio Locanda di Orta,Piobesi d'Alba 21.9, Pollone Il Patio

Priocca Il Centro, San Maurizio Canavese La Credenza

Soriso Al Sorriso, Torino Cannavacciuolo Bistrot, Torino Casa Vicina-Eataly Lingotto, Torino Condividere, Torino Del Cambio

Torino Vintage 1997, Vercelli Cinzia da Christian e Manuel

Puglia: Barletta - Bacco Trani - Quintessenza, Putignano Angelo Sabatelli

Sardegna:Cagliari Dal Corsaro

Sicilia: Mondello - Bye Bye Blues; Terrasini - Il Bavaglino.

Toscana: Castiglione d'Orcia Osteria Perillà,Firenze Ora D'Aria, Firenze Santa Elisabetta, Forte dei Marmi Bistrot ,Forte dei Marmi La Magnolia

Forte dei Marmi Lorenzo, Lamporecchio Atman a Villa Rospigliosi

Marlia Butterfly,Passignano Osteria di Passignano. Viareggio Romano, Villa a Sesta L'Asinello

Trentino Alto Adige: Castelbello - Kuppelrain; Dobbiaco - Tilia; Molini - Schöneck; Tesimo - Zum Löwen; Tirol - Culinaria im Farmerkreuz.

Veneto: Altissimo Casin del Gamba, Arzignano Damini Macelleria & Affini, Asiago La Tana Gourmet, Asiago Stube Gourmet, Barbarano Vicentino Aqua Crua, Borgoricco Storie d'Amore, Lonigo La Peca, Lughetto Antica Osteria Cera, Pieve d'Alpago Dolada, Puos d'Alpago Locanda San Lorenzo, San Bonifacio Degusto Cuisine, Schio Spinechile, Verona Osteria la Fontanina.