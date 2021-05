Sostegni bis, dai ristori automatici agli aiuti alle famiglie: tutte le novità

Aiuti a tutte le categorie in difficoltà, dal wedding al turismo, dallo sport alla cultura. Altri 17 miliardi per le imprese, cui se ne aggiungono 9 per garantire l'accesso al credito. E più di 4 miliardi per rilanciare l'occupazione ed evitare una emorragia di posti quando finirà il blocco dei licenziamenti. È un'altra manovra omnibus il decreto Sostegni bis che rinnova molte delle misure già utilizzate fin dall'inizio della pandemia per arginare i danni del Covid all'economia e che guarda anche a famiglie e giovani, con lo stop delle cartelle prolungato fino alle fine di giugno, gli aiuti per l'acquisto per la prima casa e i nuovi fondi per i centri estivi.



