Dai servizi ai nuovi attori, cresce il banking a prova di Pmi e professionisti

5' di lettura

Laddove le banche tradizionali non possono (e non vogliono) arrivare, ci arrivano le fintech, a cavallo di soluzioni abilitate dall'open banking e profilate in modalità data driven sulle specifiche esigenze dell'utenza. E i dati permettono di approcciare nuovi segmenti, anche molto specifici, una volta neanche considerati e che oggi diventano profittevoli.

È una tendenza che si sta progressivamente consolidando: le aziende innovative sono sempre più attente alle esigenze delle aziende...