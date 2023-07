Vertice Fao e incontro con Biden, la settimana calda di Meloni. La premier: «Sicurezza alimentare priorità del G7»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la Conferenza di Roma sulle migrazioni che si è svolta nel fine settimana alla Farnesina - l’incontro si è concluso con un patto tra i leader dei paesi del Mediterraneo e del Golfo con l’Italia e i vertici Ue -la premier Giorgia Meloni si trova ad affrontare a stretto giro due questioni (o sfide) di politica estera. La prima riguarda i sistemi alimentari globali; la seconda i rapporti con l’alleato Usa.

Meloni al vertice Fao, incontro con i leader del Corno d’Africa

La presidente del Consiglio partecipa in queste ore al vertice Fao di Roma. «Il fatto che la Russia si sia ritirata dall’accordo sul grano non fa che aumentare la crisi sulla sicurezza del grano. La Russia riconsideri la sua decisione», ha sottolineato nel suo intervento. «Abbiamo lanciato una nuova iniziativa internazionale per sostenere la stabilità politica e sostenere lo sviluppo economico e sociale mentre cerchiamo le cause delle migrazioni - ha continuato -. Ciascuno possa godere dei propri diritti e non sia costretto ad emigrare vivendo in pace e con digità nel proprio Paese come ha detto il Papa. In questo percorso la sicurezza alimentare è fondamentale. Come la sovranità alimentare: il diritto per le popolazioni di scegliere il proprio modello di produzione e di alimentazione». «La sicurezza alimentare - ha ricordato - sarà una priorità dell’agenda, nella nostra presidenza del G7».

Prima di intervenire in plenaria, la presidente del Consiglio ha avuto diversi incontri con i leader delle Nazioni e i vertici delle istituzioni internazionali. La leader di FdI ha avuto un pranzo di lavoro con i leader del Corno d’Africa, il primo ministro della Repubblica Federale di Etiopia, Abiy Ahmed, il presidente della Repubblica federale di Somalia, Hassan Sheikh, il primo ministro della Repubblica di Gibuti, Abdoulkader Kamil Mohamed e il vicepresidente della Repubblica del Kenya, Rigathi Gachagua. L’incontro è un altro tassello dell’azione diplomatica italiana dopo la Conferenza internazionale su Sviluppo e Immigrazione che si è tenuta a Roma. Il Corno d’Africa è una delle priorità dell’agenda internazionale dell’Italia, un’area di forte crescita e competizione tra potenze.

Italia-Usa, Meloni alla Casa Bianca giovedì

Ma l’agenda della settimana che si è aperta oggi avrà un altro capitolo importante. Giovedì 27 luglio il presidente Usa Joe Biden incontrerà Meloni alla Casa Bianca per «riaffermare i forti legami fra Stati Uniti e Italia», ha spiegato la Casa Bianca, sottolineando che i due leader «discuteranno dei loro interessi strategici comuni, inclusi l’impegno condiviso a continuare a sostenere l’Ucraina, gli sviluppi in Nord Africa e una più stretto coordinamento transatlantico riguardo alla Cina. I due parleranno inoltre della prossima presidenza italiana del G7 nel 2024».