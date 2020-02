Dai software al cloud: così le nuove applicazioni aiutano i commercialisti

Analisi e classificazione di documenti fiscali per l’archiviazione e l’uso dei dati

Considerato un insieme di file misti, c’è bisogno di analizzarli per ordinarli, classificarli, individuando quelli rilevanti ai fini fiscali. Al fine della loro corretta archiviazione e dematerializzazione (conservazione a norma), ma anche per la successiva estrazione e gestione dei dati.

Il software di intelligenza artificiale:

● riconosce i tipi di file ed esegue una suddivisione tra quelli rilevanti ai fini fiscali e quelli non rilevanti, classificandoli per tipologie documentali specifiche;

● individua all’interno dei documenti un set di dati che sono significativi (partita Iva, codice fiscale, data fattura, ragione sociale, paese di origine dei beni, eccetera);

● esegue l’archiviazione su cloud secondo specifica classificazione;

● permette la ricerca all’interno del set archiviato anche per categorie e non solo per parole chiave;

● esegue una verifica e validazione delle informazioni inserite;

● è in grado di segnalare casi o dati che si discostano da trend, evidenziando anomalie.

Vantaggi

Il software impiega circa quattro ore per eseguire tutte le attività descritte su 50.000 documenti.

Traduzione di atti e contratti

Il software prende in carico il documento (un contratto o un atto di qualsiasi tipo) e lo traduce nella lingua desiderata (tipicamente dall’italiano all’inglese o viceversa).

● Il software consta di un traduttore statistico sul quale è stato eseguito un “training” linguistico da parte di professionisti del settore: pertanto conosce ed è in grado di utilizzare la corretta terminologia per eseguire traduzioni precise in quello specifico dominio.

● Ogni volta in cui il software non usa un linguaggio opportuno può essere corretto dall’operatore, aumentando così la precisione delle successive esecuzioni.

● La traduzione consente poi di condividere il documento o la bozza con clienti o loro controparti, comprensivo delle modifiche o interazioni o adeguamenti eseguiti per quella particolare operazione.

Vantaggi

Il software impiega pochi secondi a tradurre il documento mantenendo le impostazioni, l’impaginazione e le altre caratteristiche del testo. Anche se il testo finale necessita di una rilettura e di qualche potenziale aggiustamento, viene fornita una traduzione precisa e sostanzialmente adeguata.

3. CLOUD E DATA ANALYTICS

Soluzioni che rendono efficiente e aumentano la capacità di gestire e usare i dati disponibili, consentendone l’aggregazione, la preparazione e l’analisi, nonché la condivisione su larga scala. I software deputati alla business intelligence permettono di analizzare e visualizzare i big data in modo veloce ed efficace.

A ggregazione, classificazione e condivisione con le Entrate dei dati fiscalmente rilevanti

In seguito alla richiesta di un set completo di documenti fiscalmente rilevanti da parte dell’agenzia delle Entrate, è necessario aggregarli e organizzarli per una loro condivisione strutturata.

● I documenti (anche grazie all’utilizzo di soluzioni di robotica e intelligenza artificiale) vengono aggregati, classificati e conservati a norma su cloud dedicati al soggetto fiscale, con rilevazione dei dati associati ai documenti (dati significativi).

● Attraverso la soluzione cloud è possibile mettere a disposizione dell’Agenzia la documentazione richiesta tramite specifica interfaccia e con la tracciabilità delle operazioni compiute.

● La soluzione cloud è in grado di esporre l’originale unico del documento conservato a norma e la documentazione a supporto della corretta dematerializzazione.

● La soluzione può gestire anche le interlocuzioni online, in maniera tracciata e sicura.

Vantaggi

Importanti risparmi di tempo (pari a -90%) nell’organizzazione e messa a disposizione dei documenti, oltre a una drastica riduzione dei rischi di errori e ritardi.

Maggior sicurezza e presidio della procedura.