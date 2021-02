Dai super-robot al Porco Rosso, uno dei capolavori di animazione del cinema giapponese Uno dei film prodotti dal celebre Studio Ghibli ispira due modelli in edizione limitata con un curioso richiamo al tricolore e ai cieli italiani. di Paco Guarnaccia

Un'immagine dalla locandina del Porco Rosso, uno dei capolavori di animazione del cinema giapponese. Courtesy Studio Ghibli.

Uno dei film prodotti dal celebre Studio Ghibli ispira due modelli in edizione limitata con un curioso richiamo al tricolore e ai cieli italiani.

2' di lettura

Che nella sua lunga storia iniziata nel 1881, Seiko avesse instaurato uno strettissimo legame con la cultura giapponese è sempre stato evidente, manga e anime (fumetti e cartoni animati) compresi. Entrambi fanno parte di quella che in occidente verrebbe comunemente chiamata pop-culture e che nel paese del Sol Levante sono una vera e propria istituzione. Nel 2019 erano stati presentati dei modelli dedicati ai 40 anni di Gundam, un super robot famosissimo in patria e personaggio di culto nel resto del mondo, mentre più recente è stato il lancio di due orologi speciali della collezione Presage che, in questo caso, si sono ispirati a uno dei capolavori di animazione delcinema del Giappone realizzato dal celebre Studio Ghibli. Si tratta del film del 1992 Porco Rosso che è stato il campione di incassi assoluto di quell'anno nei cinema giapponesi (oltre 2,8 miliardi di yen, circa 23 milioni di euro), la cui trama racconta le avventure di un aviatore negli anni 20 del secolo scorso che, in seguito a un incidente, resta sfigurato tanto che il suo volto sembra quello di un maiale. La storia, che peraltro è ambientata nei cieli italiani, principalmente quelli sopra il Mar Adriatico, è un chiaro omaggio ai tempi eroici dell'aviazione, perfettamente rappresentata anche dal caratteristico Savoia-Marchetti S-21, l'idrovolante monoplano condotto dal protagonista, che i due segnatempo richiamano in alcuni dettagli estetici.

Il Presage “Porco Rosso” con quadrante bianco segnala data e la riserva di carica fino a 72 ore del movimento che è uno dei più recenti Spring Drive (meccanico automatico ma con parti elettroniche che non necessitano di batterie). Sul lato sinistro della cassa del si trova la scritta Savoia S-1, nome del velivolo che appare nel film. 500 esemplari. Prezzo 5.800 euro.

Il primo, in edizione limitata a 500 esemplari, è in acciaio con un diametro di 40 mm e ha un quadrante bianco con le indicazioni posizionate in modo tale da risultare immediatamente visibili e quindi da ricordare la plancia dell'aereo: l'indicazione della riserva di carica fino a 72 ore del movimento esclusivo R65 Spring Drive (che ha una precisione di ±1 secondo al giorno) è posizionata nella parte sinistra, tra le ore 7 e le ore 9, mentre il datario è a ore 3.

Il modello con cronografo è in edizione limitata a 600 pezzi e monta un calibro meccanico a carica automatica. Prezzo 4.100 euro.

Sempre in acciaio, ma dalle misure leggermente superiori (42 mm di diametro) è il secondo modello che, invece, è un cronografo in 600 pezzi con uno dei movimenti a carica automatica tra i più evoluti che Seiko abbia realizzato in-house, l'8R48 con 45 ore di riserva di carica, con quadrante nero che mostra uno dei contatori che richiama il tricolore italiano. Un riferimento nei colori che ricorre in entrambi i Presage “Porco Rosso”. Venduti in uno special pack che presenta anche un secondo cinturino, entrambi i modelli hanno il quadrante in smalto creato dal maestro artigiano Mitsuru Yokosawa e dalla sua equipe in modo da dare all'orologio una patina retrò come se gli oggetti fossero degli anni Venti. Sopra si trova anche il simbolo “R”, lo stesso presente sulla coda del Savoia-Marchetti S-21: a ore 6 nella versione bianca, in quella nera è, invece, inserita nel contatore tricolore a ore 3. Inoltre, per tutti e due gli orologiil fondello è trasparente e il centro è personalizzato dalla figura del protagonista del film, mentre ai bordi si trova incisa una famosissima citazione tratta dal lungometraggio: “Un maiale che non vola è solo un maiale”.