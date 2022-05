Da bonus edilizi alle quote latte: ecco tutte le novità del taglia-prezzi

Termini riaperti per multe quote latte

«Con il nostro emendamento che punta alla riapertura dei termini per la rateizzazione del pagamento delle cosiddette “multe” derivanti dalle “quote latte”, forniamo una chiara indicazione alle migliaia di produttori coinvolti». Lo segnalano i senatori della Lega in commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio, capogruppo, Gianpaolo Vallardi, presidente, Nadia Pizzol e Cristiano Zuliani. «Il nostro emendamento consente di riaprire per 60 giorni, nei confronti dei debitori del prelievo destinatari di atti di riscossione coattiva da parte dell’agenzia delle Entrate, la possibilità di aderire alla rateizzazione di cui avrebbero potuto beneficiare nella fase di prima imputazione del debito. Ciò permetterebbe ad oltre tremila aziende di rateizzare un importo che supera gli 800 milioni di euro, consentendo da un lato ai debitori di pagare senza affrontare una procedura di riscossione coattiva ai loro danni, e dall’altro all’Amministrazione di incrementare il livello dei recuperi senza sopportare gli oneri delle procedure esecutive. Il nostro emendamento diventa parte integrante dell’art. 19 del decreto che attiva la rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari con garanzia di Ismea, fino a 25 anni, in modo tale che grazie a questo primo intervento l’azienda agricola interessata potrà avere subito la liquidità necessaria per aderire alla rateizzazione delle quote latte che se supera l’importo di 300.000 euro potrà essere saldata in 30 anni».

Ok aumento produzione elettricità da biogas

Le commissioni Finanze e tesoro e Industria, commercio e turismo del Senato hanno approvato nella notte anche un emendamento al decreto Ucraina bis (o taglia-prezzi) che introduce «misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas». L’emendamento prevede che al fine di contribuire all’indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio, mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto. «Accogliamo con favore le misure approvate oggi che segnano un nuovo passo per lo sviluppo e la produzione del biogas agricolo e dimostrano il ruolo fondamentale che può svolgere il settore primario per fronteggiare la crisi energetica», afferma il presidente del Consorzio italiano biogas, Piero Gattoni, spiegando che le novità «permetteranno alle aziende agricole di ampliare la produzione di energia elettrica rinnovabile, contribuendo così a raggiungere gli obiettivi di sicurezza e indipendenza energetica che l’Esecutivo si è posto senza derogare nel percorso di decarbonizzazione intrapreso dal nostro Paese».