Dai tempi della seconda dose Pfizer ad Astrazeneca senza prenotazione, le novità nelle vaccinazioni

Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno consegnati tra il 15 e il 22 aprile alle Regioni e per la settimana si stimano circa 315 mila somministrazioni giornaliere. Ma il piano «deve proseguire in maniera uniforme» in tutta Italia, «senza deroghe ai principi». È la linea tenuta ferma dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo per scongiurare comportamenti difformi da parte delle Regioni. Che mano a mano, al netto di sortite solitarie, si adeguano ordinatamente alle nuove direttive. E dunque priorità ai più anziani e fragili e riprogrammazione dei richiami Pfizer e Moderna con un intervallo di tempo più ampio.



Veneto, entro domenica prima dose a tutti gli over 80

Il richiamo Pfizer e Moderna è stato posto a 42 giorni in Veneto dove le somministrazioni hanno toccato quota 1,2 milioni per il 94,7% del totale delle dosi disponibili). «Entro domenica dovremo potere avere inoculato per lo meno la prima dose di vaccino a tutti gli over 80 del Veneto», assicura il presidente Luca Zaia. Della platea dei circa 359 mila in questione il 41% ha ricevuto entrambe le dosi, mentre solo 56 mila sono ancora in attesa della prima inoculazione. Da lunedì riparte la campagna per i 70-79enni. «Ad oggi dei circa 495 mila cittadini over 70 residenti circa il 43% ha già ricevuto per lo meno la prima dose mentre sono in attesa del trattamento 293mila cittadini. Se potessimo avere le dosi necessarie saremmo in grado, entro la metà di maggio, di considerare conclusa la campagna vaccinale anche per tutti gli over 60 della Regione».

Posticipate in Trentino le seconde iniezioni

Da mercoledì 14 aprile in Trentino insegnanti e personale delle forze dell'ordine che hanno già effettuato una prima dose di vaccino AstraZeneca riceveranno un sms che sospenderà la somministrazione della seconda dose, che verrà rinviata al 70/o giorno. Lo task force provinciale, in seguito alla circolare del ministero della Salute che recepisce il parere della Cts di Aifa, ha deciso anche di spostare la seconda dose anche i vaccini Pfizer, che verrà fatta al 42/o giorno e non al 21/o come in precedenza. «Chi, anche se under 60, ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca completerà il ciclo vaccinale dopo il 10 di maggio e perché ci sono i 70 giorni previsti per questo vaccino», ha spiegato il direttore del Dipartimento prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, Antonio Ferro. «Sappiamo che dopo tre settimane dalla prima dose c'è una protezione importante. Per noi coprire prima una grande quantità di anziani, circa 2.000 vaccinazioni, significa coprire gran parte della popolazione prima riducendo la circolazione virale senza effetti dannosi su chi attende la seconda dose».





Open day in Sicilia durante il weekend

Per tre giorni il prossimo fine settimana in Sicilia chiunque ha più di 60 anni potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti gli hub e le principali sedi di vaccinazioni nell'isola. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci lancia l'open day per smaltire 100mila dosi di AstraZeneca rimaste nei congelatori per i timori sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca. Venerdì, sabato e domenica, dalle 8 alle 22, in tutta l'isola gli over 60 si potranno vaccinare senza prenotazione. «Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia - dice Musumeci - per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca. Concordo con le parole del capo della Protezione civile Curcio: non possiamo fare prevalere i timori, dimenticando il valore strategico della vaccinazione. Siamo stati un esempio nelle scorse settimane, adesso non può vincere la paura». Sono 17 i nuovi Centri di vaccinazione che la Protezione civile regionale sta realizzando in Sicilia e che si aggiungono a quelli già presenti nei capoluoghi di provincia e ai 98 esistenti presso ambulatori e ospedali dell'Isola. In base a questa nuova programmazione, a regime saranno 123 le strutture operative per mezzo delle quali la Regione intende vaccinare in sicurezza 50 mila siciliani al giorno per arrivare a proteggere dal virus tutta la popolazione siciliana entro settembre.