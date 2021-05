Dai tessuti «scartati» dalla moda nascono i cappotti per i cani

3' di lettura

La pandemia ha sconvolto la vita di tutti, persone, aziende, Paesi interi. Quasi sempre in senso negativo, perché dall’emergenza sanitaria è nata un’emergenza economica e sociale. Tra i settori che non solo hanno resistito, bensì sono cresciuti nel 2020 e nei primi mesi del 2021 hanno confermato la tendenza positiva, c’è la cosiddetta pet economy, un mercato che cresce a doppia cifra in tutto il mondo, Italia compresa. Anzi, il nostro è tra i Paesi più amici degli animali domestici, con un rapporto 1 a 1 tra cittadini e pet.

Secondo il Rapporto Coop 2020, che ha analizzato le nuove abitudini diffuse durante la pandemia, 3,5 milioni di italiani avrebbero preso con sé un nuovo animale da compagnia durante o dopo il primo lockdown, quello della primavera 2020, e altri 4,3 milioni starebbero pensando di farlo a breve. Un altro Rapporto, quello di Eurispes, ha evidenziato che attualmente circa il 40% delle famiglie italiane vive con animali da compagnia: la maggior parte sono cani e gatti, seguono uccelli, pesci e tartarughe e altri ancora, come conigli, piccoli roditori e rettili. Rispetto al 2019, quando il 33,6% degli italiani aveva un animale domestico, c’è stato un aumento del 5,9%. Più nel dettaglio, stando ai dati del Rapporto Assalco Zoomark 2020, sono 7 milioni i cani presenti nelle famiglie, 7,3 i gatti, 12,9 gli uccelli, 1,8 i piccoli mammiferi, 1,4 i rettili e 29,9 milioni i pesci.

Loading...

L’azienda Impronta Tessile di Sirone (Lecco) ha scelto di concentrarsi sui pet che hanno più bisogno di abbigliamento e accessori, i cani. Nata nel 2020 come “costola” della Impresa Tessile, specializzata nella lavorazione di tessuti tecnici per capi spalla per le creature a due zampe, noi esseri umani, l’azienda si fonda su due concetti. Il primo è garantire ai cani, specie quelli di taglia media, piccola e toy, le stesse performance delle collezioni di outerwear tecnico e da città destinate alle persone

Impronta Tessile crea e produce piumini, gilet, cappottini e impermeabili, tutti rigorosamente realizzati a mano in Italia e che si rinnovano ad ogni stagione, con due uscite annuali, autunno-inverno e primavera-estate. Il secondo concetto è la sostenibilità: i tessuti delle collezioni Impronta Tessile sono rigorosamente cruelty free e la produzione è zero waste, perché sfrutta i left over dei tessuti delle collezioni destinate ai clienti del settore moda di Impresa Tessile. Per i capi imbottiti della linea Hug, viene usata l’ovatta black series 60 grammi, prodotta dal recupero di bottiglie di plastica da Primaloft, leader mondiale nello sviluppo di ovatte e tessuti ad alte prestazioni ecosostenibili.

La crescita della pet economy e del desiderio non solo di avere animali da compagnia, ma anche e soprattutto di curarli al meglio, è confermata dai piani di sviluppo di Ca’ Zampa, primo gruppo italiano di centri per il benessere dei pet. Fondato da Giovanna Passera nel 2018, è presente in Lombardia con tre centri (Milano Portello, Cremona e Brugherio) e per il 2021 ne aprirà altri sei, uno dei quali nel cuore di Milano, per un totale di 76 nuove assunzioni (veterinari, educatori e toelettatori). L’obiettivo a medio termine è ancora più ambizioso: arrivare a circa 40 centri Ca’ Zampa entro il 2024 nel Nord e Centro Italia.