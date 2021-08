Dai test gratis agli screening salivari, così le regioni si preparano alla scuola in presenza

2' di lettura

Il primo settembre iniziano gli esami di riparazione e il 13 suona la prima campanella nella maggior parte delle regioni. E non sono solo il governo e i presidi a lavorare perchè gli istituti aprano in sicurezza e non richiudano dopo un breve periodo. In campo sono scese anche le regioni: c’è chi offre due tamponi gratis al mese agli under 12 e chi predispone screening salivari a tappeto o a campione nelle scuole definite “sentinella”

Lombardia: due tamponi gratis al mese

La Lombardia ha lanciato un progetto pilota sulle vaccinazioni e l’attività di screening che da lunedì 23 agosto prevede anche per i ragazzi di età 6-13 anni (cioè quelli che ancora non possono vaccinarsi), oltre che per quelli di 14-19 anni, la possibilità di sottoporsi gratuitamente a tamponi antigenici gratuiti, ogni 15 giorni, in farmacia. Sono ormai 700 le farmacie che hanno già aderito a questa campagna.

Marche, 500mila tamponi salivari anti-diffusione Covid

Nelle Marche la Regione sta concludendo la procedura per l’acquisto di 500.000 tamponi salivari per monitorare e limitare la diffusione del Covid-19 nelle scuole. La provvista potrebbe essere effettuata direttamente dal Commissario anti-Covid per ridurre i tempi. L’obiettivo è di procedere con tamponi a tappeto che assicurino un alto livello di efficacia dei protocolli.

In Veneto test nelle scuole sentinella

Progetto simile in Veneto dove il governatore Luca Zaia sottolinea: «Il progetto nazionale per la scuola è mutuato dal progetto delle scuole sentinelle del Veneto». La regione ha comprato sulla carta un milione di test molecolari salivari e li userà per testare periodicamente a campione gli studenti.

In Abruzzo test salivari a campione

«Stiamo lavorando per valutare la possibilità di fare test salivari agli studenti che rientrano a scuola per una riapertura in sicurezza dell’anno scolastico» ha annunciato anche l’assessore regionale abruzzese alla istruzione. «Dobbiamo stabilire fasi, fasce di età e modalità - spiega l’assessore -, in particolare sui tamponi salivari abbiamo avviato un discorso con il settore Sanità».