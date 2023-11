Sciopero, ancora tensioni tra Governo e sindacati: dai trasporti alla scuola, cosa si fermerà (e per quanto tempo)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il passo indietro forzato di Cgil e Uil infiamma le tensioni con il Governo accusato di un «attacco senza precedenti» al diritto di sciopero e alla democrazia. L’esecutivo rimane sulle sue posizioni, parlando al massimo livello con Giorgia Meloni di una «scelta condivisa», sulla base di una indicazione di un’autorità indipendente. Il diritto allo sciopero «è fondamentale e va assolutamente ribadito e confermato, nessuno lo ha messo in discussione», tiene a dire nuovamente la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. Dunque domani serrata ridotta a 4 ore nei trasporti, da bus e metro, ai treni e traghetti mentre restano le 8 ore per le altre categorie, dalla scuola alla sanità alle poste, a livello nazionale. Escluso dallo sciopero il trasporto aereo.

Treni, Tpl, navi e traghetti

Nel trasporto pubblico locale lo stop, dopo la precettazione, si riduce da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13, per gli addetti di autobus, tram e metropolitane, nel rispetto delle fasce di garanzia. Stessi orari di stop nel trasporto ferroviario per il personale viaggiante e addetto alla circolazione dei treni. Assicurati i treni garantiti. Stessa fascia per il trasporto marittimo e il trasporto merci ferroviario. Possibili ripercussioni, seppur lievi, su Frecce, intercity e regionali di Trenitalia, in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti. Dallo sciopero è escluso il personale di Trenitalia del Piemonte. Gli effetti sulla circolazione, fa sapere Fs, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione «Infomobilità» del sito web, i canali social e web del Gruppo Fs Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Regolari i voli

Resta fuori dallo sciopero il trasporto aereo, come già deciso da Cgil e Uil, insieme al personale di volo e di terra (gestori, handler, catering, servizi in appalto della vigilanza privata aeroportuale) e al personale Enav.

I settori interessati

Per i Vigili del fuoco l’astensione era già stata ridotta a 4 ore, sempre dalle 9 alle 13. Lo sciopero di 8 ore o interno turno di lavoro riguarda il pubblico impiego, la sanità, la scuola, l’università e ricerca, le poste e i servizi postali. Insieme a questi settori, le attività di servizio collegate come le mense. Anche per i taxi prevista fino alle 24 l’astensione della prestazione o parte di essa. Così come per gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (ad eccezione del personale addetto alla circolazione e sicurezza stradale).

Regioni del Centro

Lo sciopero di 8 ore riguarda inoltre le Regioni del Centro e quindi le lavoratrici e i lavoratori delle rimanenti categorie, del settore privato: dai metalmeccanici all’edilizia, commercio. La mobilitazione di Cgil e Uil si articola infatti su cinque giornate di scioperi a livello interregionale: poi sarà la volta lunedì 20 novembre della Sicilia; venerdì 24 delle regioni del Nord; lunedì 27 della Sardegna e, infine, venerdì 1 dicembre delle regioni del Sud.