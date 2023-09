Dai tutor ad Agenda Sud: una Guida in 80 pagine alle novità nelle classi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la scuola italiana la nottata di eduardiana memoria non è ancora passata. A ricordarcelo è stata la recente fotografia dell’Ocse che, nel suo rapporto annuale Education at a glance 2023, ha nuovamente messo in fila i ritardi della nostra istruzione (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 13 settembre scorso). A cominciare da una spesa complessiva sul Pil che è ancora troppo bassa (il 4,2% contro il 5,1% degli altri Paesi industrializzati) e che diminuisce man mano che saliamo la scala formativa (alla primaria investiamo più degli altri mentre dalle medie in su siamo sotto la media), per proseguire con i troppi giovani che non studiano né lavorano (da noi sono Neet il 24,6% degli uomini e il 23,6% delle donne contro il 14 e il 15,5% degli altri) o che non sono arrivati neanche al diploma (il 22% a fronte del 14% vantato dagli altri). E per finire con una classe docente molto anziana (gli over 50 sono ormai il 61% del totale contro il 39% del resto dell’Ocse) e poco pagata (-4% la perdita salariale registrata tra il 2015 e il 2022 contro il +4% verificatosi invece altrove).

In un quadro del genere, l’anno scolastico 2023/24 – appena partito in tutta Italia – si annuncia come un altro anno di passaggio. Con alcune riforme che sono arrivate al traguardo, come l’Agenda Sud, nata per ridurre i gravi squilibri territoriali che ci attanagliano (certificati anche dagli ultimi test Invalsi) o l’introduzione dei docenti tutor e orientatori, che puntano ad abbattere la dispersione e il disorientamento tipici dei nostri ragazzi. Altre che produrranno effetti solo più avanti: la Scuola 4.0, gli Its Academy, i 70mila professori da reclutare con i bandi del Pnrr, la messa in sicurezza e costruzione di nuovi istituti, mense, palestre e asili nido finanziata con i fondi del Piano di ripresa e resilienza. E altre ancora (il giro di vite su sospensioni e voto in condotta, ndr) che dopo mesi di annunci stanno iniziando l’iter parlamentare.

