Dai vaccini mRNA al Contact Tracing: le 10 tecnologie più importanti del 2021, secondo il Mit

I data trust

Le aziende tecnologiche si sono spesso dimostrate custodi poco affidabili dei nostri dati personali. Le nostre informazioni sono state violate, vendute e rivendute più volte di quanto la maggior parte di noi possa immaginare. Forse il problema non è con noi, ma con il modello di privacy a cui aderiamo da tempo, quello in cui noi, come individui, siamo i principali responsabili della gestione e della protezione della nostra privacy. I data trust offrono un approccio alternativo che alcuni governi stanno iniziando a esplorare. Un data trust è un'entità legale che raccoglie e gestisce i dati personali delle persone per loro conto. Sebbene la struttura e la funzione di questi trust siano ancora in fase di definizione e rimangano molte domande, i data trust si distinguono per offrire una potenziale soluzione a problemi di lunga data in materia di privacy e sicurezza.

L'idrogeno “verde”

L'idrogeno è da sempre indicato come un sostituto dei combustibili fossili. Brucia in modo pulito, non emettendo anidride carbonica; è denso di energia, quindi è un buon modo per immagazzinare energia da fonti rinnovabili accese e spente; e puoi produrre combustibili sintetici liquidi che sostituiscono la benzina o il diesel. Ma la maggior parte dell'idrogeno, fino ad ora è stata prodotta dal gas naturale; il processo è sporco e ad alta intensità energetica. Il rapido calo dei costi dell'energia solare ed eolica, però, portano a pensare che un idrogeno “verde” è ora a portata di mano. E l'Europa sta aprendo la strada, iniziando a costruire le infrastrutture necessarie.

Il contact tracing

Quando il coronavirus ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo, sembrava che il contact tracing potesse aiutarci (in Italia ci abbiamo provato con Immuni, ndr). Ma il tracciamento digitale dei contatti in gran parte non è riuscito ad avere un grande impatto sulla diffusione del virus. Apple e Google hanno rapidamente diffuso funzionalità come le notifiche di esposizione a molti, ma i funzionari della sanità pubblica hanno faticato a convincere i cittadini a usare le app. Ciononostante, rimane una lezione che abbiamo appreso da questa pandemia, e che potrebbe non solo aiutarci a trovarci pronti per una nuova pandemia, ma anche a trasferire queste tecnologie ad altre aree dell'assistenza sanitaria

I sistemi di localizzazione iper-accurati

Usiamo tutti il GPS, ogni giorno. È una tecnologia che ha trasformato le nostre vite e molte delle nostre attività. Ma mentre il GPS di oggi ha una precisione compresa tra 5 e 10 metri, le nuove tecnologie di localizzazione iper-accurata hanno una precisione di pochi centimetri o millimetri. Questo apre nuove possibilità, dagli avvisi di frana ai robot per le consegne e alle auto a guida autonoma che possono circolare in sicurezza per le strade.