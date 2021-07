Dai vaccini alle terapie avanzate: le sfide dell’Italia al Summit del Sole 24 ore

2' di lettura

Il settore delle Life Sciences rappresenta un ecosistema attivo e dinamico, in grado di rispondere con prontezza alle sfide economiche e tecnologiche del mercato dove crescita e innovazione vanno di pari passo. L'industria farmaceutica, quella biotecnologica, quella della produzione di dispositivi biomedici e i servizi sanitari formano uno dei campi ad alto valore che contribuiscono fortemente allo sviluppo economico del sistema Italia. Sono questi i settori al centro del Life Sciences Pharma & Biotech Summit organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con 24 ORE EVENTI martedì 13 luglio a partire dalle 10:00

La filiera dei vaccini contro le pandemie

Si tratta di un evento che rappresenta il punto di riferimento e di discussione per le aziende del settore. Attraverso le loro testimonianze si affronteranno gli scenari evolutivi e le tematiche più attuali nell'ambito della ricerca e delle scienze biologiche e in campo farmaceutico. Dopo i saluti del Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, appuntamento alle 10:05 con la prima tavola rotonda della giornata dedicata a «La filiera dei vaccini contro questa pandemia e contro quelle future: Recovery Plan e prossime sfide dell'industria farmaceutica», alla quale prenderanno parte Franco Locatelli coordinatore del Comitato tecnico scientifico, professore ordinario di Pediatria - Università “La Sapienza” Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica, Irccs Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria; Giovanni Tria, Consigliere economico del ministro dello Sviluppo Economico per il settore farmaceutico e delle biotecnologie. Il confronto sarà seguito dalla riflessione di David Nalin, Manufacturing & Life Sciences Capgemini, sulla cura del paziente e la salute della persona.

Sostenibilità della ricerca e medicina di prossimità

La mattinata proseguirà con il dibattito sul futuro della ricerca in Italia e le frontiere dell’Rna. A discuterne saranno Claudia Bagni, Ricercatrice Telethon; Valentino Confalone, Componente del Board Federchimica Assobiotec; Lucia Faccio, Partner Sofinnova. Alle 11:25 i lavori vireranno sul tema del finanziamento e della sostenibilità dei nuovi modelli di ricerca e terapie avanzate con Paola Binetti, Presidente dell'Intergruppo parlamentare malattie rare e membro della Commissione Permanente Igiene e Sanità del Senato; Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS; Filippo Drago, Professore Ordinario di Farmacologia Università di Catania; Filippo Giordano, General Manager & VP Novartis Gene Therapies.L’ultima tavola rotonda della giornata sarà invece dedicata alla medicina di prossimità e la centralità del paziente. Ne discuteranno Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe; Carlalberto Crippa, Direttore Business Development & Marketing Gruppo Cattolica Assicurazioni; Francesco Ripa di Meana, Presidente Fiaso; Andrea Russo, Energy Industry & Life Sciences Division Director Capgemini Engineering.

Come registrarsi all’evento

Official partner dell'evento digitale «Life Sciences Pharma & Biotech Summit» sono Bluebird, CapGemini, Cattolica Assicurazioni e Novartis. Per registrarsi gratuitamente e consultare il programma dettagliato del Summit https://virtualevent.ilsole24ore.com/life-sciences-pharma-biotech-summit/