Dai lastminute al noleggio auto, come spendere i punti MilleMiglia di Alitalia

Un milione di clienti attivi

L'accordo con lastminute.com è stato fatto dal direttore generale di Alitalia Giancarlo Zeni e dal Dg della società controllata che gestisce il MilleMiglia, Alitalia Loyalty, Lucio Attinà. Dopo la cessazione dei voli della vecchia compagnia, il 14 ottobre, le miglia accumulate non sono più utilizzabili per prendere voli gratis con nessun vettore.

Bruxelles ha stabilito che Ita non potrà comprare Alitalia Loyalty, per non avere la banca dati con oltre 6 milioni di clienti. In realtà i «frequent flyer» attivi sono di meno, sarebbero poco più di 1 milione. In attesa di lanciare la vendita, Alitalia cerca di rivitalizzare il programma di fidelizzazione, anche per dargli più valore. Infatti deve vendere la società con il MilleMiglia. Insomma, non si tratta di beneficenza verso i clienti della vecchia compagnia.

Adesso si possono comprare solo voucher Avis

Alitalia ha detto che i soci possono continuare ad accumulare miglia utilizzando i servizi di 60 partner, noleggi di auto, alberghi, soggiorni con Booking.com. Il problema è che queste miglia al momento si possono spendere solo per comprare voucher per autonoleggio Avis. Con 8.500 miglia si può avere un voucher di 25 euro. Fino al 31 ottobre c'è un’offerta a 7.000 miglia per avere il voucher da 25 euro.

La convenzione con Air France, Klm e Mea

La società ha detto che «è stata rinnovata, inoltre, anche la collaborazione con Air France, con Klm e con Middle East Airlines, compagnie partner dell'alleanza SkyTeam, che (...) consente di guadagnare miglia su tutti i loro voli». C’è un nuovo sito internet del programma all’indirizzo www.mymiglia.com.