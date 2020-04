Dai voli sicuri al disinfettante in vena: le soluzioni al coronavirus di Donald Trump Tre mesi di sconfinamento del presidente nelle competenze sanitarie-epidemiologiche nella guerra al coronavirus di Angela Manganaro

Questo è un articolo sulle competenze mediche ed epidemiologiche del presidente americano Donald Trump emerse negli ultimi mesi, da gennaio ad aprile 2020. Non dichiarazioni politiche, che per quanto discutibili sono condivise da paesi come la Svezia o in una certa misura dall’Olanda o dal primo Boris Johnson che sognava l’immunità di gregge per il Regno Unito con il piano di far infettare più britannici possibile (immunità che riferita al nuovo coronavirus alcuni studiosi considerano “un mito”).

In questo articolo non è dunque inclusa la domanda che qualche settimana fa Trump ha fatto ad Anthony Fauci, famoso e rispettato epidemiologo, consigliere di cinque presidenti americani, capo della task force contro il Covid19 negli Stati Uniti: «Non possiamo farci invadere dal virus?» Perché questa domanda (o tentazione) non è prettamente trumpiana: alcuni primi ministri come Johnson la pensavano come lui, altri forse l’hanno pensato senza dirlo vista la lentezza con cui hanno reagito all’epidemia, la Svezia ne ha fatto una strategia.

Iniezioni di disifenttanti e ultravioletti ai pazienti

Trump però è l’unico leader che davanti al Nemico Invisibile (così definisce il nuovo coronavirus in tutti i suoi tweet, con le maiuscole) azzarda previsioni epidemiologiche, propone soluzioni mediche, suggerisce farmaci e cure. L’ultima, la più estrema è del 23 aprile, parte col definire «interessanti» le ipotesi di provare a testare sui malati di Covid-19 iniezioni di disinfettante o raggi ultravioletti. «Vedo il disinfettante che uccide il virus in un minuto. Un minuto. C'è un modo in cui possiamo fare qualcosa del genere, mediante iniezione all'interno o quasi una pulizia? Sarebbe interessante verificarlo». Verificare cosa esattamente? Visto che il disinfettante elimina il virus sulle superfici, teorizza Trump, si potrebbe iniettarlo ai malati. In alternativa - propone il presidente nello stesso discorso - ci sarebbe la possibilità di usare «raggi ultravioletti» o «una luce molto potente» contro Covid-19.

Inutile sottolineare che medici ed esperti giudicano pericolose le affermazioni del presidente con le aziende produttrici di popolari disinfettanti come Lysol e Dettol costrette a pubblicare un comunicato per precisare che «in nessun caso» i loro prodotti possono essere «somministrati a un essere umano, né attraverso iniezione, ingestione o per altra via».

Utile invece ripercorrere le diagnosi, le previsioni e le proposte sanitarie del presidente al netto di «abbiamo un piano, abbiamo predisposto tutto davvero bene, è tutto sotto controllo» (Davos, 21 gennaio, primo caso confermato negli Stati Uniti). Al netto, perché Trump non è stato l’unico leader a rassicurare e placare i tempestivi allarmi.