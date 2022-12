Daikin presenta Multi+: l'innovativo sistema di climatizzazione che produce anche acqua calda

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Milano, 27 luglio 2022 - Arriva Multi+, la nuova soluzione Daikin con una tecnologia all’avanguardia, vantaggiosa per i proprietari di casa e per l'ambiente, che crea un clima confortevole tutto l'anno, garantendo sempre una fornitura di acqua calda, il tutto senza l'utilizzo del gas. Inoltre, attingendo dall'aria esterna, Multi+ risparmia energia e mantiene bassi i costi di gestione.



Soluzione “tutto-in-uno” e 100% green

Con Multi+ è possibile non solo raffrescare la casa, ma anche riscaldarla in modo efficiente e ottenere acqua calda senza l'utilizzo del gas. Infatti, grazie alla tecnologia all’avanguardia di Daikin, con Multi+ è possibile ridurre in modo consistente l'impatto dei consumi sul nostro pianeta.



Massima efficienza

Multi+ raffresca in classe A+++ garantendo il massimo risparmio energetico: rispetto ad un prodotto in classe A garantisce fino a 42% di consumi energetici in meno*. Massima efficienza anche in modalità riscaldamento: riduzione dei consumi energetici fino al 50% rispetto ad una caldaia tradizionale a gas**.



Facile da programmare

Le impostazioni sono programmabili tramite app, consentendo agli utenti di pianificare il funzionamento del sistema in base al proprio stile di vita, senza compromettere il risparmio energetico o il comfort della casa.

L’intuitiva interfaccia LCD permette una facile programmazione dei momenti della giornata in cui produrre acqua calda. E grazie all’app Onecta scegli quando accendere il climatizzatore, quale stanza riscaldare o raffrescare. Imposta la temperatura secondo le tue esigenze riducendo al massimo gli sprechi.



Elevata versatilità e design esclusivo

Disponibile con due taglie di serbatoio da 90 o 120 litri, Multi+ può essere collegato fino a tre condizionatori d'aria, consentendo di ampliare il sistema in base alle diverse esigenze domestiche. È disponibile un’ampia gamma di unità interne a parete, a pavimento, pensili, cassette e canalizzate dal design esclusivo, che si adattano ad ogni ambiente.



Compatto e facile da installare

Infine, il montaggio del Multi+ non prevede interventi invasivi in casa, permettendo così di ammortizzare i costi in tempo minore. Il serbatoio è a parete ed ha minimi ingombri, così da risparmiare spazio in casa.



*La riduzione di consumi in raffrescamento si riferisce al confronto tra i consumi di un climatizzatore in classe A+++ con un climatizzatore in classe A, considerando il valore di SEER minimo per l’accesso alla classe energetica.

**Modello di calcolo su daikin.it



Per maggiori informazioni visita www.daikin.it



Informazioni su Daikin

Abbiamo a cuore l’aria che respiri. Come esperti dell’aria, mettiamo a frutto la nostra esperienza pluriennale e la nostra passione per le tecnologie innovative per rendere l’aria che respiriamo la migliore aria possibile. E desideriamo farlo salvaguardando l’ambiente e tutelando le generazioni future. Entro il 2050 Daikin intende rendere carbon neutral tutte le proprie attività, così come le soluzioni e i prodotti venduti dall’azienda. È questa la missione di Daikin.