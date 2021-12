Daimler, gli azionisti cinesi adesso hanno un quinto della società

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quasi un quinto delle azioni Daimler sono in mani cinesi. Il partner della casa automobilistica tedesca Daimler, Baic, ha confermato che ora possiede quasi il 10 per cento della società di Stoccarda. Baic ha annunciato infatti di possedere una quota del 9,98 per cento di Daimler dal 2019. In precedenza, si sapeva solo che Baic possedeva il 5 per cento. Le informazioni sono emerse in seguito allo spin-off della divisione Daimler Truck, quotata dal 10 dicembre, in cui Baic ha anche una partecipazione. Il presidente della casa automobilistica cinese rivale Geely, Li Shufu, possiede dal 2018 il 9,7 per cento della Daimler. Questo significa che una delle principali case automobilistiche tedesche, quotata al Dax, è per quasi il 20 per cento in mani cinesi. L’amministratore delegato della Daimler, Ola Källenius, ha commentato: «La partecipazione di Baic in Daimler riflette l’impegno per la nostra alleanza comune di successo nella produzione e nello sviluppo nel più grande mercato di autovetture del mondo», ovvero il mercato cinese, dove Daimler e Baic sono stabilmente partner. Baic ha dichiarato in un accordo di non salire ancora nella sua partecipazione in Daimler. Quanto alla casa automobilistica di Stoccarda ha una partecipazione del 9,55% in Baic Motor.