Daimler diventa Mercedes-Benz. Basterà per la grande scalata in Borsa?

Addio a Daimler, benvenuta Mercedes-Benz Group, Da martedì 1 febbraio - quasi un anno dopo l’annuncio dello spin-off della sua divisione di camion e autobus (+6,40% dal debutto del 10 dicembre) - va in scena l’ultimo cambiamento in una serie di riorganizzazioni per il produttore automobilistico che iniziò la sua storia come Daimler-Benz AG poco meno di un secolo fa, nel 1926. Il marchio Mercedes, dal nome della figlia di un imprenditore automobilistico, fu ufficialmente adottato da Daimler nel 1902...