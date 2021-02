Daimler: entro fine anno due distinte unità per auto e truck Riorganizzazione in vista per il colosso di Stoccarda

(REUTERS)

Entro fine 2021 il gruppo Da imle r pot rebbe veni re scorporato in due distinte unità: una dedicata alle sole automobili, la seconda dedicata unicamente ai veicoli industriali (Daimler Truck). L'azienda, che sottoporrà la proposta del Board agli azionisti nel corso di un'Assemblea straordinaria pianificata per il terzo trimestre, ha definito la riorganizzazione “un passo fondamentale per sbloccare il pieno potenziale delle attività in un futuro basato su emissioni zero e tecnologia”.

Daimler Truck avrà una gestione completamente indipendente, una governance aziendale autonoma - incluso un presidente indipendente del Consiglio di Sorveglianza - ed è destinata alla quotazione alla Borsa di Francoforte entro la fine dell'anno. Inoltre è intenzione di Daimler cambiare nome in Mercedes-Benz “al momento opportuno”.

