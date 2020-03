Daimler verso la riduzione di costi: meno propulsori e piattaforme La strategia di Daimler per migliorare la posizione nell'elettrificazione e la guida autonoma sarebbe quella di ottimizzare i powertrain e le piattaforme

Ridurre i costi per investire il più possibile in auto elettriche e guida autonoma. È la road map intrapresa da Daimler (Mercedes e smart), una strategia che potrebbe portare all'eliminazione di intere famiglie di motori e piattaforme Mercedes-Benz ha dichiarato Markus Schaefer, membro del CdA di Daimler nel corso di una teleconferenza: «Stiamo esaminando la nostra attuale gamma e l'idea di semplificare il portafoglio. Le misure di riduzione dei costi di Daimler potrebbero far sì che l'azienda riduca le numerose varianti di veicolo insieme a intere piatta- forme e propulsori» ha affermato Schaefer. E «Sì, avremo meno piatta- forme in futuro» ha risposto Schaefer alla domanda se Mercedes costruirà automobili su un numero inferiore di basi. Alcuni prodotti potrebbero essere eliminati a causa dell'inasprimento delle norme sulle emissioni, le cosiddette Euro 7. «La domanda è: quanti motori possono superare le limitazioni delle normative Euro 7? Ovviamente un quattro cilindri ha più possibilità di farlo rispetto a un V12”.

Separatamente il Ceo di Daimler Ola Källenius ha dichiarato che la Casa sta aumentando la produzione di batterie per soddisfare l'elevata domanda di modelli Plug-In. «La domanda è così elevata che stiamo aumentando la produzione di batterie mentre parliamo» ha dichiarato Kaellenius durante la teleconferenza negando le notizie secondo cui Mercedes avrebbe tagliato l'obiettivo di produzione per il crossover elettrico EQC a causa della carenza di celle di batterie di LG Chem.

Mercedes (Daimler) ha già annunciato che terminerà la produzione del pick-up Classe X alla fine di maggio e in futuro non verranno riproposte le versioni cabriolet e coupé dell'ammiraglia Classe S. Anche il futuro della classe B è incerto secondo il business paper tedesco Handelsblatt.