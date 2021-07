Daimler, margini e utili in netta ascesa a dispetto della crisi dei chip

2' di lettura

Prosegue a gonfie vele il 2021 di Daimler, il produttore delle Mercedes-Benz, a dispetto della crisi dei semiconduttori che da mesi impone una produzione a singhiozzo a molte case costruttrici. I margini del colosso di Stoccarda hanno raggiunto le due cifre per il terzo trimestre consecutivo al 12,8% grazie all’aumento delle vendite (521mila le Mercedes vendute, +27% sul 2020) soprattutto di veicoli che garantiscono maggiori profitti e che sono proprio quelli che dominano il mix di vendita. La liquidità dell’azienda è aumentata a 20,9 miliardi di euro alla fine del trimestre, dai 20,1 miliardi di euro con cui era iniziato. Per il secondo trimestre, l’utile netto di Daimler è stato di 3,7 miliardi di euro, rispetto a una perdita di 1,9 miliardi di euro nel periodo aprile-giugno del 2020, quando la società ha dovuto chiudere gli impianti per la prima ondata della pandemia. I ricavi sono aumentati del 44% a 43,5 miliardi di euro. Oltre 5 miliardi l’Ebit.



Il ceo, lo svedese Ola Källenius, ha affermato che la società utilizzerà le proprie risorse finanziarie per investire nella tecnologia delle auto elettriche e nello sviluppo di un’azienda più focalizzata sul software, un trend che ormai si impone su scala globale, visto l’obiettivo della guida autonoma che molte case si sono date per fine decennio e la crescente offerta di servizi on demand e pay per use.

Loading...

«Stiamo implementando la nostra strategia a tutta velocità», ha affermato Källenius, ammettendo però che la produzione di veicoli è ancora ostacolata dalla carenza chip che ha colpito l’industria automobilistica in tutto il mondo negli ultimi mesi. La società ha affermato che la carenza continuerà a incidere sull’attività nella seconda metà dell’anno, anche se le previsioni parlano di una scia nel 2022.

Intanto Daimler sta introducendo nuovi veicoli elettrici e ha affermato che mira ad avere una gamma carbon neutral entro il 2039 anche se non ha specificato una data che metta la parola fine ai motori a combustione interna, grazie ai quali le case posso vendere le auto che consentono loro di investire nell’elettrico.

Proprio domani la casa tedesca illustrerà ufficialmente in un evento la sua strategia in materia di elettrificazione. La Commissione europea ha chiesto una riduzione del 100% delle emissioni di CO2 delle auto entro il 2035, il che significa la fine di fatto dei motori a benzina e diesel in Europa.