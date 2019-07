Daimler, primo rosso da 10 anni: 1,2 miliardi nel secondo trimestre Daimler ha registrato per la prima volta in circa 10 anni una perdita trimestrale nel secondo trimestre che si è chiuso con un rosso di 1,2 miliardi. La perdita deriva principalmente dai costi legati al caso del Dieselgate e del richiamo di alcuni veicoli

Daimler ha registrato per la prima volta in circa 10 anni una perdita trimestrale nel secondo trimestre che si è chiuso con un rosso di 1,2 miliardi. La perdita deriva principalmente dai costi legati al caso del Dieselgate e del richiamo di alcuni veicoli. «I nostri risultati sono stati influenzati soprattutto da voci straordinarie per 4,2 miliardi di euro» ha indicato il presidente Ola Kallenius.

Il costruttore auto che ha abbassato già due volte le previsioni dell'anno si aspetta un ebit 2019 significativamente inferiore a quello del 2018. Il fatturato è salito del 5% a 42,7 miliardi malgrado un calo dell'1% del numero di veicoli venduti. L'ultima volta che Daimler aveva registratio un rosso risale a dicembre 2009. Il gruppo aveva preannunciato a inizio luglio una perdsita operativa del trimestre a 1,6 miliardi che è stata confermata oggi.