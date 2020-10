Daimler, ricavi -7% a 40.3 mld nel terzo trimestre

2' di lettura

Daimler ha pubblicato oggi i risultati del terzo trimestre concluso il 30 settembre. I dati chiave riflettono una buona performance basata su mercati e vendite in miglioramento grazie a un portafoglio prodotti forte, combinato con una diligente disciplina dei costi e ampie misure di conservazione della liquidità. Nel Q3 le vendite totali del Gruppo sono diminuite dell'8% a 772.700 auto e veicoli commerciali (3° trimestre 2019: 839.300) e i ricavi sono diminuiti del 7% a 40,3 miliardi di euro (43,3 mld). L'Ebit è cresciuto del 14% a 3,07 mld (2,69 mld). L'Ebit rettificato è stato di 3,48 mld (3,14 mld) e l'utile netto di 2,16 mld (1,81 mld). Il free cash flow disponibile di circa 5,1 mld riflette i continui sforzi nella riduzione dei costi e di conservazione della liquidità, nonché́ la performance operativa positiva in tutte le divisioni aziendali. Ulteriori fattori positivi sono stati il dividendo ricevuto dalla joint venture cinese Bac (1,2 mld), i contributi positivi del capitale circolante e gli impatti delle fasi stagionali. Le vendite della divisione Mercedes-Benz Cars e Vans sono diminuite del 4% a 673.400 veicoli nel terzo trimestre (705.000 nel Q3 2019). Nonostante ciò l'Ebit rettificato è aumentato a 2,.42 mld da 1.87 mld e il ritorno sulle vendite rettificato è stato pari al 9,4% (7%). Il miglioramento dei prezzi e una significativa riduzione dei costi fissi hanno avuto un impatto positivo sui guadagni: gli utili sono stati influenzati negativamente dalle spese di ristruttura- zione per 297 milioni di euro, incluso il programma di ottimizzazione dei costi avviato (229 mln) e le spese per l'adegua- mento e il riallineamento delle capacità produttive (68 mln) all'interno della rete di produzione globale in connessione con la vendita prevista dello stabilimento automobilistico di Hambach (Francia).Entrambe le iniziative ridurranno i costi fissi a medio e lungo termine.