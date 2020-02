Daimler, utile netto in calo del 64% nel 2019 a 2,71 miliardi Il gruppo automobilistico tedesco ha chiuso il 2019 con un utile netto consolidato in calo del 64% a 2,71 miliardi di euro a causa degli effetti del dieselgate. Il fatturato è aumentato del 3%

Il gruppo automobilistico tedesco Daimler ha chiuso il 2019 con un utile netto consolidato in calo del 64% a 2,71 miliardi di euro a causa degli effetti del 'dieselgate' mentre il fatturato è aumentato del 3% rispetto al 2018 attestandosi a 172,7 miliardi di euro. Per effetto dei risultati conseguiti il cda ha deliberato di proporre alla prossima assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,90 centesimi di euro per azione, in calo del 72% rispetto al 2018.

Nel 2019, inoltre, l'ebit di gruppo è diminuito del 61% attestandosi a 4,3 miliardi di euro (11,1 miliardi nel 2018). Stabile nel 2019 il numero di vetture vendite, che è stato pari a 3,34 milioni. «Non possiamo essere soddisfatti del profitto», ha dichiarato Ola Kallenius, il Ceo del gruppo, secondo cui «sono necessarie misure per ridurre i costi e aumentare i flussi di cassa. Nel 2019 li abbiamo definiti e ne abbiamo iniziato l'esecuzione. Adotteremo le azioni necessarie per rafforzare la nostra forza finanziaria come base per la nostra strategia futura», ha concludo Kallenius.