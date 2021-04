Daimler, utili e margini in netta crescita. Con l’incognita della crisi dei chip

2' di lettura

La crisi dei chip potrà avere conseguenze sulle vendite nel secondo trimestre, eppure Daimler prevede un utile operativo nettamente sopra il dato del 2020. La visibilità resta scarsa (proprio oggi è toccato ad Audi annunciare una settimana di stop alla produzione per le A6 e le A7. La penuria mondiale di semi-conduttori dovrebbe segnare un recupero nel secondo semestre dell'anno, secondo Daimler, anche se «l'evoluzione resta difficile da prevedere». La casa di Stoccarda ha alzato l'obiettivo di redditività del suo settore auto, dopo un primo trimestre migliore delle attese. Per quest'anno il produttore delle Mercedes-Benz, che sta realizzando una svolta verso l'auto elettrica dopo l’annuncio di fine 2020 circa investimenti per 70 miliardi di euro, si attende un margine operativo per la divisione auto e furgoni tra il 10% e il 12%, due punti in più rispetto alle indicazioni dello scorso febbraio. Nel 2020 il margine, che è un importante riferimento per i mercati, è stato del 6,9%.

Per la divisione mezzi pesanti e bus, che diventerà autonoma prima della fine dell'anno con la quotazione in Borsa, è confermato invece un margine tra il 6-7%. Lo spin off della divisione sarà sottoposto a un'assemblea generale straordinaria che si terrà in autunno. Il progetto sta andando avanti «nei tempi previsti», ha precisato il gruppo.

Loading...

Daimler ha anche annunciato i dati definitivi del trimestre, con un utile netto a 4,4 miliardi di euro, contro 168 milioni nello stesso periodo dello scorso anno, quando è iniziata la crisi del coronavirus. Il fatturato è aumentato del 10% a 41 miliardi e l'Ebit ha raggiunto 5,8 miliardi da 617 milioni, in linea con i risultati preliminari, comunicati la scorso settimana e superiori alle attese degli analisti. Alla Borsa di Francoforte, il titolo Daimler a fine mattinata segna un progresso di oltre il 2%.