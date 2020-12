Daimler: via libera al piano di investimenti da 70 miliardi di euro Approvato il piano strategico aziendale per gli anni 2021-2025

(Bloomberg)

Approvato il piano strategico aziendale per gli anni 2021-2025

1' di lettura

Il Consiglio di Sorveglianza di Daimler ha dato il suo pieno appoggio al piano strategico aziendale per gli anni 2021-2025 annunciato lo scorso ottobre per incrementare efficienza e produttività e avviare il percorso di ritorno alla redditività. Una delle misure approvate in tal senso è il piano di investimenti per elettrificazione e digitalizzazione: entro il 2025 Daimler investirà oltre 70 miliardi di euro in ricerca e sviluppo oltre che in immobili, impianti e macchinari.

La maggior parte di questo investimento sarà in Mercedes-Benz Cars. Il piano strategico 2021-2025 prevede anche il taglio dei costi fissi del 20% rispetto al 2019, la riduzione degli investimenti in conto capitale e la diminuzione del 20% delle spese per ricerca e sviluppo. Per raggiungere tali traguardi sono stati stabiliti un piano di ridimensionamento dell'organico e la revisione del portafoglio prodotti, con un crescente focus sui modelli elettrificati. Inoltre all'interno del piano sono previste una serie azioni che consentiranno a Daimler Trucks di accelerare gli sforzi verso il trasporto ad emissioni zero.

Per salvaguardare l'occupazione durante le fasi di trasformazione delle fabbriche tedesche la direzione ed il comitato aziendale hanno inoltre deciso di istituire un “fondo di trasformazione” di 1 mld valido fino al 2025 che si aggiunge agli investimenti pianificati e verrà utilizzato principalmente per promuovere l'ulteriore sviluppo delle future tecnologie e alleviare le conseguenze sulla forza lavoro. I dettagli del fondo verranno stabiliti nel primo trimestre del 2021.



Loading...